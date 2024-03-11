YAPILIŞI:

Pirinçlerinizi yıkayın ve bu sırada derin bir tencere çıkartıp içerisine suyu ekleyin ve ocağın altını yakın. Su biraz ısınınca pirinci ekleyin ve pişmesini beklerken derin bir kasede un, yoğurt ve yumurtayı birleştirin.

Karışımı tel çırpıcıyla karıştırın ve içine tencereden sıcak su ekleyin. Bu sırada karıştırmaya devam edin. Pirinç pişince yoğurtlu karışımı tencereye boşaltın. Bu aşamada içerisine tuzunu da ilave edebilirsiniz.