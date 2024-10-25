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        Haberler Ekonomi Enerji Oruç Reis Somali'ye ulaştı - Enerji Haberleri

        Oruç Reis Somali'ye ulaştı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'de yeni görev yerine ulaştığını bildirdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:16
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        Oruç Reis Somali'ye ulaştı
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis'e ilişkin, "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali'de karşılıyoruz" paylaşımında bulundu.

        Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaştı. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

        Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.

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