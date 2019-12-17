Cem Ali Çinkılıç ccinkilic@haberturk.com

Yİstanbul'da kayıt dışı olarak bulunan Suriyeliler'in kayıtlı oldukları şehirlere gitmeleri tekstilde 'ortacı' krizine yol açtı. Bir konfeksiyonda makineci diye tabir edilen asıl işi yapan çalışanlara yardım eden, onların eli kolu durumunda bulunan ortacıların eksikliği yılbaşı öncesinde ihracat siparişlerinde aksamaya yol açtı. Siparişleri zamanında teslim edemeyen tekstilciler giden Suriyelilerin yerine çalışacak Türk işçi bulamamaktan şikayetçi. İstanbul'da kayıt dışı olarak bulunan Suriyeliler'e kayıtlı oldukları illere gitmeleri için tanınan süre 30 Ekim'de dolmuştu.

"SOSYAL YARDIMLARDAN DOLAYI ÇALIŞACAK ELEMAN BULAMIYORUZ"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında işsizlik yüzde 13.8 oldu. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, işsizliğin artmasına rağmen çalıştıracak eleman bulamadıklarını söyledi. Öksüz, nedenler arasında sosyal yardımların da bulunduğunu ileri sürdü. Öksüz "Sektörde çalışan sıkıntısı var. Bir taraftan işsizlik var ama tekstilde çalışacak eleman bulunmuyor. Özellikle yeni nesil sanayide, üretimde, fabrikada zor işlerde çalışmak istemiyor. Güvenlik olmak yada daha kolay işlerde çalışmak daha cazip geliyor. Özellikle sosyal yardımlardan dolayı kimse çalışmak istemiyor. 2 bin TL çalışarak para kazanmak yerine 1000 TL yattığı yerden para kazanmak daha cazip geliyor. Sosyal yardımlar genç neslin çalışmasına engel, o yüzden sosyal yardımların kesilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"SURİYELİ ÇALIŞAN SAYISI AZALDI"

Suriyeli çalışan sayısının azaldığını belirten Öksüz sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriyeli çalışan sayısı fazlaydı şimdi onların sayısı da azaldı. Sektörde artık hepsi yasal çalışıyor. Eskisi gibi değil, kayıt dışı çalışan sayısı azaldı. Merdiven altı dediğimiz atölyelerde denetimler sıklaştı. Bakanlığın kararıyla Suriyeliler'in kayıtlı oldukları şehirlere gitmelerinden sonra, Suriyeli çalışan da çok fazla bulunmuyor. İlave istihdam yaratacak kapasite var ama çalışan yok."

"MAKİNACI VE ORTACI ARANIYOR"

İstanbul Erkek Kadın Konfeksiyoncu, Terziler, Esnaf ve Sanatkarlar Odası (İSTESOB) Başkanı Sinan Kaya, İstihdam açığının çok fazla olduğunu söyledi. Kaya "Suriyeliler kayıtlı oldukları adrese gidince açık daha da büyüdü" diye konuştu. İstihdam açığının özellikle makinacı, ortacı ve diğer birimlerde yoğunlaştığına dikkat çeken Kaya şöyle konuştu:"Özellikle yeni eğitim sistemi 4+4+4'ten sonra eleman bulmak zorlaştı. Ara eleman olarak Suriyeliler kullanılıyordu bakanlık hepsini kendi ikametgah adreslerine gönderdi. Suriyeliler gidince maalesef açık daha da büyüdü. Yeni eleman yetiştirmek çok sıkıntılı artık. Ortacı bir konfeksiyonun bel kemiği, makineci diye tabir ettiğimiz asıl işi yapan çalışanların eli kolu durumunda. Onların yokluğuyla tüm işler aksar. Bu istihdamdaki sıkıntı konfeksiyon atölyelerinin işlerini aksatarak ihracat siparişlerinde aksamaya yol açtı"

"ÇOCUK İŞÇİLER ESKİDEN ÇOK FAZLAYDI"

Kaya, "Ara işlere kullanılan çocuk işçi eskiden çok fazlaydı, özellikle ortacılık yapıyorlardı. Vasıfsız kolay yetiştirilen elemanlardı. Ama şimdi çocuk işçiler yok. Üyeler çalışacak eleman bulamıyor ki çocuk işçi çalıştırsın. İş bilen adam lazım maalesef o da yok" dedi.

"İSTİHDAM AÇIĞI MEVCUT"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur ise atölyelerin boş olduğuna dikkat çekti. Hazır giyim sektöründe asgari ücretle çalışma olduğu için istihdam açığı bulunduğunu belirten Uğur, "Türk çalışan bulunamadığı için Suriyeliler'den eleman alınıyor. Suriyeliler'in sayısı da yüzde 10'u geçmiyor. Türk işçilerde çalışan bulmak sektörde çok az. O yüzden firmalar bu açığı Suriyeli çalıştırarak doldurmaya çalışıyor." dedi.

"KADIN ÇALIŞAN ARIYORUZ"

Uğur, "Urfa'da yeni bir fabrika kurduk 1000 kişilik fakat yeterli sayıda eleman bulamıyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da kadın çalışan bulmak çok zor. Kadın çalışan başvuru sayısı çok çok az durumda ama biz o bölgelerde özellikle kadın çalışan istihdam etmek istiyoruz" diye konuştu.

İşsizlik oranı (Eylül) Eğitim durumu Toplam Erkek Kadın 2018 2019 2018 2019 2018 2019 Toplam 11.4 13.8 9.7 12.1 15.0 17.3 Okur-yazar olmayanlar 6.1 7.4 11.8 15.9 4.0 4.0 Lise altı eğitimliler 10.2 13.0 9.8 12.7 11.3 14.0 Lise 12.6 15.8 9.7 13.3 20.5 22.0 Mesleki veya teknik lise 12.6 15.2 8.9 10.8 23.2 27.4 Yükseköğretim 13.7 14.8 9.8 10.7 19.3 20.6

"İSTİHDAM VAR ÇALIŞTIRILACAK AMA ELEMAN YOK"

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı Vehbi Canpolat da Türkiye'nin konfeksiyonda çalışacak işgücü konusunda ciddi yatırıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Canpolat "İstihdamla alakalı problem yok ama eleman bulmakla alakalı sıkıntı var. Bütün fabrikalarımızda yoğun bir şekilde eleman aranıyor. Türkiye'deki konfeksiyon kapasitesi yeterli gelmiyor. Türkiye talebe yetişemiyor. Türkiye'nin konfeksiyonla alakalı ciddi yatırıma ihtiyaç var. Bizim sektörde Suriyeli çalışmaz. Bilgi birikimi isteyen bir iş yapıyoruz." dedi.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Eylül 2018, Eylül 2019

