Ortalama konut fiyatı 1 milyon 634 bin TL

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Türkiye genelinde Ekim ayında 102 bin 660 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 9, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 25 düştü. 2022 yılı Ocak-Ekim dönemi değerlendirildiğinde, konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 1 milyon 159 bin 853 olarak gerçekleşti.

Yapay zeka ila gayrimenkul değer hesabı yapan Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde Ekim ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 199 seviyesinde. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 571 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 634 bin 230 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu.

İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI BİR YILDA YÜZDE 229 ARTIŞ GÖSTERDİ

Endeksa verilerine göre, İstanbul’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 229 artış gösterdi, ortalama metrekare satış fiyatı 21 bin 5 TL, ortalama konut fiyatı ise 2 milyon 415 bin 575 TL oldu. Ankara’da konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 208 olurken, ortalama metrekare satış fiyatı 9 bin 424 TL, ortalama konut fiyatı ise 1 milyon 225 bin 120 TL oldu. Konut fiyatlarının bir yılda yüzde 246 artış gösterdiği Antalya’da ise, ortalama metrekare fiyatı 18 bin 350 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 202 bin TL. Mersin’de konut fiyatlarındaki yıllık değer artışı yüzde 230, ortalama metrekare fiyatı 11 bin 240 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 686 bin TL oldu. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il olan Muğla’da ise yıllık değer artışı yüzde 160, ortalama metrekare fiyatı 29 bin 824 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 877 bin 120 TL.

En fazla konut satışı olan 30 ilde satış fiyatı değer değişimi

Şehirler Konut Satış Adedi Toplam Satış İçinde Payı (yüzde ) Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) Ortalama Satış Fiyatı (TL) Yıllık Değer Değişimi (yüzde ) İstanbul 16.987 17 21.005 2.415.575 229 Ankara 8.146 8 9.424 1.225.120 208 Antalya 6.323 6 18.350 2.202.000 246 İzmir 5.686 6 16.299 2.037.375 193 Bursa 3.787 4 11.024 1.455.168 201 Mersin 2.846 3 11.240 1.686.000 230 Gaziantep 2.735 3 9.344 1.401.600 136 Konya 2.378 2 8.098 1.295.680 174 Kayseri 2.345 2 6.660 1.098.900 155 Balıkesir 2.307 2 13.588 1.671.324 171 Tekirdağ 2.185 2 9.276 1.252.260 215 Kocaeli 2.171 2 10.885 1.415.050 226 Aydın 2.104 2 17.531 2.489.402 189 Şanlıurfa 1.896 2 7.203 1.224.510 164 Adana 1.769 2 10.013 1.602.080 176 Manisa 1.729 2 8.990 1.123.750 158 Samsun 1.650 2 9.962 1.344.870 181 Muğla 1.623 2 29.824 3.877.120 160 Hatay 1.599 2 7.319 1.097.850 177 Sakarya 1.577 2 9.959 1.145.285 188 Eskişehir 1.390 1 9.291 1.161.375 164 Diyarbakır 1.313 1 8.499 1.359.840 159 Denizli 1.280 1 9.909 1.337.715 174 Kahramanmaraş 1.232 1 7.411 1.185.760 142 Yalova 1.081 1 11.947 1.493.375 209 Malatya 996 1 7.001 1.155.165 171 Trabzon 878 1 9.419 1.507.040 197 Elazığ 863 1 5.521 910.965 120 Afyonkarahisar 850 1 8.230 1.028.750 181 Çanakkale 839 1 14.584 1.720.912 211

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 53 DÜŞTÜ

İpotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 düşüş gösterdi ve 13 bin 268 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 241 bin 869 oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 27 DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Ekim ayında ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 düşüş gösterdi, toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 815 bin 43 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞTA ANTALYA İLK SIRADA

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 düşerek 5 bin 377 oldu ve toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 123 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 658 konut satışı ile İstanbul ve 490 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 55 bin 21 oldu. Ekim ayında Türkiye’den en fazla konut Rusya Federasyonu vatandaşları konut aldı. Rusya’yı İran ve Irak vatandaşları izledi.

EN FAZLA KONUT SATIŞI İSTANBUL VE ANKARA'DA

Ekim ayında en fazla konut satışı 16 bin 987 adet ve yüzde 17 pay ile İstanbul’da oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 146 konut satışı ve yüzde 8 pay ile Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve yüzde 6 pay ile Antalya izledi. Endeksa verilerine göre, en fazla konut satışı olan iller içerisinde konut fiyatlarında en fazla değer artışı sırasıyla Antalya, Mersin ve İstanbul’da oldu. Metrekare satış fiyatlarının en yüksek olduğu iller ise Muğla, İstanbul ve Antalya oldu.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YAVAŞLADI FAKAT DEVAM EDİYOR

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Konut piyasasında bir süredir gözlemlemekte olduğumuz yüksek fiyat artışları, kredi kullandırımının sınırlandırılması ve düşük stok sebebiyle Ekim ayında konut satış adedinin hem bir önceki aya hem de geçen senenin aynı ayına göre düşüş gösterdiğini görüyoruz. Ocak-Ekim dönemi değerlendirildiğinde ise geçen senenin yüzde 7 üzerinde bir rakam gerçekleşti. Bu düşüşte önemli etkenlerden biri piyasalardaki konut fiyatlarındaki düşüş beklentisi. Endeksa verilerine baktığımızda 2021 yılı sonunda aylık yüzde 16-yüzde 17 olan aylık değer artışının Ekim ayında düşerek yüzde 9-10 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Yani, konut fiyatlarındaki artış yavaşladı fakat devam ediyor. Yılın son ayları her zaman konut piyasasının hareketli olduğu aylardır. Kasım ve Aralık aylarında fiyatların da biraz daha oturması ile piyasanın hareketleneceğini öngörüyorum.“ dedi.