Ortaköy'de dalgıçlardan deniz temizliği

Etkinlik kapsamında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler, "Bugün 8 Haziran Marmara Denizi'ni Koruma Günü ilan edildi. Her yıl 8 Haziran'da biraraya geliyoruz. Bugün de burada dalgıçlarımız vatandaşlarımızın denize atmış oldukları birçok değişik atığı bunların içerisinde motosikletten tutun telefona, tencereden yazıcıya, televizyona kadar her şeyi bulabiliyoruz. Amacımız farkındalığı artırmak. Biz her gün kıyılarda ve plajlarda temizlik işlemi yürütüyoruz. 46 ekip ve 385 kişiyle bu işi yürütüyoruz" dedi.