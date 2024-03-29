Ortakların kafe savaşı: Masa, sandalye, bıçak ve silahlar konuştu
Antalya'da sahibi oldukları kafenin satışı konusunda anlaşmazlık yaşayan iki ortak birbirine girdi. Kavgaya iki ortağın yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Birbirlerine masa, sandalye, bıçak, sopa, tabanca ve pompalı tüfekle saldıran taraflar çeşitli yerlerinden yaralanırken, yaralılar dahil 29 kişi gözaltına alındı
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Kepez'de Yeni Mahalle Karatay Caddesi üzerindeki bir kafenin iki ortağı Mevlüt O. ve Mahmut K. arasında, yaklaşık 6 ay önce 2 milyon 750 bin TL'ye aldıkları kafenin satışına ilişkin anlaşmazlık yaşandı.
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Mevlüt O. ve Mahmut K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu.
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Taraflar birbirine masa, sandalye, bıçak, sopa, tabanca ve pompalı tüfekle saldırdı.
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İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Çatışmada toplam 28 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
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Ekipler, olay yerinde 5 tabanca, 1 pompalı, 6 bıçak, çok sayıda sopa ve 63 mermi çekirdeği ele geçirdi.
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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki taraftan yaralılar dahil 29 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Kafedeki çatışma ve kavga, çok sayıda vatandaşın cep telefonu ve güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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Tarafların tabanca, pompalı tüfeklerin yanı sıra birbirlerine sopa ile vurmaları, sandalye fırlatmaları ve polisin tarafları ayırma çabası da görüntülerde yer aldı.
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İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.
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Durumu ağır olan 4 şüphelinin tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.
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Adliyeye sevk edilen şüphelilerinden birinin tekerlekli sandalye ile geldiği görüldü.
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