MEB 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde uygulanacak ortak sınavların detaylarını açıkladı. Mart ayında yapılması planlanan sınavlar, 6, 7 ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, belirlenen derslerde gerçekleştirilecek sınavlar, açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak. Peki, MEB 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman, kaç dakika sürecek? İşte detaylar...
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Ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren ortak sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 6, 7 ve 9. sınıflarda ortak sınavlar düzenlenecek. Mart ayında yapılacak sınavlarda, öğrencilerin konuya hakimiyetini ölçmek amacıyla açık uçlu ve kısa cevaplı sorular yer alacak. İşte detaylar...
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MEB 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlara (ülke geneli ortak) ilişkin kılavuz yayımlandı. Kılavuzda, ortak sınavlarda uygulanacak esaslar yer aldı. Bakanlık tarafından paylaşılan kılavuza göre, 2. dönem 1. yazılı sınavları 24-28 Mart tarihleri arasında yapılacak.
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İşte MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri takvimi:
6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.
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AÇIK UÇLU 7 SORU SORULACAK
Bakanlık tarafından 9 Eylül 2023'te yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan eğitim kademelerinde ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirildi.
Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 6, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanan ortak sınavlar, ikinci dönemde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde gerçekleştirilecek.
Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 soru sorulacak ve sınav süresi 40 dakika olacak.
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ORTAK YAZILI SINAVLARI KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYIMLANDI
Öğrencilerin sınavlara bilinçli hazırlanmasını sağlamak ve sınav kapsam geçerliğini artırmak amacıyla hangi konu ve kazanımdan, içerik çerçevesi ve öğrenme çıktısından kaç soru yöneltileceğini gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.
6. sınıf Türkçe dersi (Yıldırım Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
7. sınıf Türkçe dersi (MEB ve Özgün Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
7. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
9. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
9. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.
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ORTAK YAZILI SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) 6. sınıf Türkçe ile matematik, 7. sınıf Türkçe ile matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinin ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda yapılacaktır (Bu sınavların değerlendirilmesi ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından yapılabilir.).
b) Ortak yazılı sınavlara katılacak öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
c) Ortak yazılı sınav sorularının puanları;
6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 10 puan, 4 soru 15 puan, 1 soru 20 puan,
6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,
7. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 2 soru 12 puan, 1 soru 14 puan, 2 soru 15 puan, 1 soru 22 puan,
7. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 12 puan, 4 soru 14 puan, 1 soru 20 puan,
9. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan, değerindedir.
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ç) Ortak yazılı sınavlar, uygulandığı dersin 2. dönem 1. yazılı sınavı olarak değerlendirilecek ve o döneme ait ders puanının hesaplanmasında kullanılacaktır.
d) Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Bu derslerin yazılı sınav aşaması ülke genelinde ortak yapılacak, uygulamalı sınav aşaması ise ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulamalı sınavlar şeklinde yapılacaktır. Bu sınavlar ayrı ayrı puanlanacak ve e-Okul sistemine ayrı ayrı girilecektir.
e) Genel Müdürlük tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak olup iptal edilen sorunun puan değeri, öğrenci puanına eklenecektir.
f) Geçerli özürleri olmadan ortak yazılı sınava ve mazeret sınavına katılmayan öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, bu sınavlara katılmayan öğrencilerin puan hanesine “G”; kopya çeken öğrencilerin puan hanesine “K” yazılacak ve bu haneler de ortalamaya dâhil edilecektir.
g) Ortak yazılı sınavların sonuçları, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul sistemine işlenecektir.