Orta Vadeli Program'ın kapsamı belli oldu. 2024-2026 yıllarını içeren Orta Vadeli Programa (OVP) göre 3 yılda ortalama yıllık yüzde 4.5'lik büyüme beklenirken, 2023 büyüme beklentisi bir önceki programa göre yüzde 5'ten yüzde 4.4'e çekildi. 2024 büyüme hedefi ise yüzde 5.5'ten yüzde 4'e geriledi. OVP'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem TL bazında hem dolar bazında rakamlarda açıklandı. Peki, "Orta Vadeli Programa göre önümüzdeki yıllarda dolar kuru ne olacak?" İşte detaylar...