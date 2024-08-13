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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Orta sınıf akıllı telefonlarda bir ilk: 'Islak Dokunma' - Teknoloji Haberleri

        Orta sınıf akıllı telefonlarda bir ilk: 'Islak Dokunma'

        OPPO, şiddetli darbe ve yüksek standartlarda diğer dayanıklılık testlerini kapsayan en üst düzey MIL-STD 810H sertifikasına sahip yeni OPPO A60'ı piyasaya sürdü. OPPO A60, IP54 derecesiyle de günlük sıçramalara karşı koruma sağlıyor ve kendi sınıfındaki bir akıllı telefonda ekranına ilk kez "Islak Dokunma" özelliği sunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 15:02 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:02
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        Sınıfında bir ilk 'Islak Dokunma'
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        Son dönemde giderek popülerleşen orta sınıf akıllı telefonlar arasına hem fiyatıyla hem de sağlamlık sertifikası ile iddialı yeni bir üye giriş yapıyor.

        Çinli üretici Oppo, A serisi akıllı telefonlarının en yeni üyesi olan OPPO A60'ı Türkiye pazarında satışa sunuyor. 10.499 TL'lik başlangıç seviyesi fiyatına sahip olan model, farklı açılardan düşme testleri, şiddetli darbe testleri ve yüksek standartlarda diğer dayanıklılık testlerini kapsayan en üst düzey MIL-STD 810H sertifikasına sahip. Yeni model aynı zamanda 950 nit parlaklık sunabilen bir ekran ve IP54 derecesi ile su sıçramalarına karşı hassasiyet özelliği ile geliyor.

        İNCE VE HAFİF TASARIM

        Yeni model 7.68 mm ile oldukça dikkat çekici bir inceliğe sahip olurken, yaklaşık 186 gramlık bir ağırlığa da sahip. Model Türkiye pazarında Dalga Mavisi ve Gece Moru olmak üzere iki renk seçeneğiyle de öne çıkıyor.

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        Yüksek yenileme hızına sahip bir ekrana sahip olan OPPO A60, güneş ışığı altında 950 nit tepe parlaklığına kadar görüntüleme sunuyor ve önceki nesil cihazlara göre yüzde 39'luk bir iyileşme sağladığı marka tarafından bildiriliyor. Bu sayede parlak güneş ışığı altında bile telefonun içeriğini daha kolay görmeyi sağlıyor. 6.67 inç ekranı 90 Hz yenileme hızını destekliyor.

        IP54 SERTİFİKASI İLE SUDAN KORKMUYOR

        A60'ın IP54 derecesi, günlük sıçramalara karşı koruma sağlıyor ve kendi fiyat aralığındaki bir akıllı telefonda ilk kez ekranına sektör lideri Islak Dokunma özelliğini getiriyor. Dokunmatik çip içinde gelişmiş bir dokunma algılama algoritması kullanan A60, ekran ıslakken dokunmatik doğrulama ve yanıt verme hızını artıyor ve kullanıcılar bu sayede yağmur altında, yemek yaparken veya yoğun egzersiz yaparken telefonu normal şekilde kullanmaya devam edebiliyor.

        30 DAKİKADA %50 ŞARJ

        45W SUPERVOOC Hızlı Şarj ile büyük bir 5.000mAh bataryaya sahip olan A60’ın bu kombinasyonu ile sadece 30 dakika içinde %50'ye kadar şarj olabiliyor ve daha az şarj süresi ile daha uzun kullanım süresi sağlıyor. Ayrıca dört yıla kadar kullanım için en iyi durumda kalacak şekilde üretilen bu pil ile kullanıcılar pil değiştirme konusunda endişelenmeden A60’ın keyfini daha uzun süre çıkarmaya devam edebiliyorlar.

        Telefonun kalbinde yer alan 6nm Snapdragon 680 Mobil Platform, önceki nesil telefonlara göre performansta %10 artış sağlarken güç tüketimini de önemli ölçüde azaltıyor. OPPO A60, 8GB RAM ve 128GB/256GB ROM depolama alanı ile aynı fiyat aralığındaki rakiplere kıyasla daha büyük bellek ve depolama alanı sunuyor. OPPO'nun RAM Genişletme özelliği kullanılarak, kullanılmayan ROM bellekten ek 8GB geçici RAM dönüştürülebiliyor.

        50MP ana kamera, 2MP Portre Kamerası ve 8MP Selfie Kamerasından oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olan OPPO A60'ın kameraları, Portre Modu, AI Portre Rötuşlama ve Çift Açılı Video gibi özellikler de sunuyor.

        OPPO A60, Dalga Mavisi ve Gece Moru renk seçenekleriyle 16 Ağustos 2024 tarihinde tüm satış kanallarında yer alacak. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı 8GB RAM + 128GB ROM modeli için 10.499 TL ve 8GB RAM + 256GB ROM modeli için 11.999 TL olacak.

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