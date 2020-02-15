"Kış aylarında beyaz gelinlik giymiş bir şehir gibi burada duruyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz. Bu güzellikte turist rehberleri olarak başka bir antik şehir göremiyoruz. Ani, Türkiye'de manzarası en güzel antik şehirlerden birisi. Ege'den buraya ayrı bir ilgi var. Orada denize sıfır bir seviyede burada 2 bin rakımlara geliyoruz. İnsanların özel bir ilgisi oluyor, bir de kar görmedikleri için daha çok ilgi görüyor."