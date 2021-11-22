Ormanların sevimli sakinleri kış hazırlığında

Buldukları besinleri tek tek toprağa gömerek saklıyor ya da ağaç, duvar kovuklarına depo ediyorlar. Gündüzleri faaliyet gösteriyorlar. Görme duyuları çok gelişmiştir. En hareketli saatleri sabah ve akşam üzeredir. Kış uykusuna yatmazlar. Ömür uzunluğu 10 yıl kadardır."