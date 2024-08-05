Ormanda vahşi cinayet!
Hatay'da korkunç bir cinayet işlendi. Kentin Belen ilçesinde Ali Altıngöz adlı kişi ormanlık alanda öldürülmüş halde bulundu
Hatay'ın Belen ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
AA'da yer alan habere göre ormanlık alanda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Ali Altıngöz'ün (53) cesedi, otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.