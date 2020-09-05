Bu fotoğrafı paylaşan sosyal medya kullanıcısının arkadaşı ormanda iskeleye benzer bir yapı bulmuş... Ancak bu yapının daha sonra üç boyutlu bir labirent olduğu anlaşılmış. Şu an çok eski durumda olan labirent, açık hava etkinliklerinde veya çocuklara özel kamplarda kullanılıyordu.