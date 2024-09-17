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        Haberler Gündem Güncel Ormana terk edilen bebekle ilgili 2 gözaltı | Son dakika haberleri

        Ormana terk edilen bebekle ilgili 2 gözaltı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir bebeğin ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Devlet korumasına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:02 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:02
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        Ormana terk edilen bebekle ilgili 2 gözaltı
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        Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mesire yerinin yakınındaki ormanlık alanda bulunan bebeği terk edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliler S.M. ve R.S'yi gözaltına aldı. Biri kadın olan söz konusu 2 zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

        Devlet korumasına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda 6 Eylül'de, 2 kişi duydukları sesler üzerine, çalıların içine terk edilen yeni doğmuş erkek bebek bulmuştu.

        İlçedeki özel hastaneye götürülen bebek tedavi altına alınmıştı.

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        #Muğla Fethiye
        #bebek
        #gözaltı
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