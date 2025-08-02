Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Orman yangınlarında yoğun dumana maruz kalanlara uyarı! | Sağlık Haberleri

        Orman yangınlarında yoğun dumana maruz kalanlar gecikmeden hastaneye başvurmalı

        Prof. Dr. Sinem Güngör, orman yangınlarında dumana ve küle maruz kalan kişilerde halsizlik, nefes almada güçlük gibi belirtilerin 1-2 günden fazla sürmesi durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 09:45 Güncelleme: 02.08.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orman yangınlarında dumana maruz kalanlara uyarı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem Güngör, orman yangınları sırasında gökyüzünü kaplayan dumanların ve kül yağmurlarının insan sağlığına etkilerini değerlendirdi.

        Orman yangınlarının yalnızca çevre felaketi olmadığını, aynı zamanda halk sağlığı krizine yol açtığını belirten Güngör, "Ortama salınan yoğun duman, kirli gazlar ve kül yağmurları sadece solunum sistemini değil, aynı zamanda dolaşım sistemini de etkiliyor. Sadece burun ve boğazı değil, her nefes almakla beraber akciğerin en uç bölümlerine kadar gidip, akciğere hasar verip tahriş etmekte ve hava yollarının daralmasına sebep olmakta. Bu akut dönemde ilk karşılaşma anında görüldüğü gibi uzun dönemde de sıkıntılara sebep olabilmekte" dedi.

        REKLAM

        Güngör, yangınlar esnasında ve sonrasında havaya saçılan kül ve kurumların yağmurla beraber yeryüzüne inmesinin de hem ciltte hem gözde tahrişe sebebiyet verdiğini vurguladı.

        "AKCİĞERDE İLTİHABA SEBEP OLABİLİYOR"

        Yangın sırasında ortaya çıkan zehirli gazların sadece solunum yolunu değil, cilt ve diğer sistemleri de etkilediğini ifade eden Güngör, "Aslında orman yangınında ortama salınan duman ve diğer zehirli tüm gazlar yangın bölgesinde yoğun olarak bulunmakla beraber, rüzgarla daha uzaklara yayılarak o bölgedeki insanları da etkiliyor. İlk başta gözde ve ciltte hasar yapabiliyor. Gözde yaşarma, boğazda yanma ve batma hissi oluşturabiliyor. Kalp hastalarında çarpıntı, solunum sıkıntısı yapabiliyor. 'İnflamasyon' dediğimiz akciğerde iltihaba sebep olabiliyor ve uzun dönemde bu hastalarda kronik solunum rahatsızlıkları devam edebiliyor. O yüzden ilk başta bu şikayetleri olan hastalara müdahale etmek gerekebiliyor" diye konuştu.

        Yangınlar sonrası ortaya çıkan zehirli gazlar ve dumana maruz kalan herkesin risk altında olabileceğini belirten Güngör, kronik akciğer ve kalp hastalarının daha çok risk taşıdığını söyledi.

        REKLAM

        Güngör, duman, kül ve zehirli gazlardan korunmak için şu tavsiyelerde bulundu: "Çocuklar, yaşlılar, hamileler ve vücut direnci düşük olan kişiler bütün semptomları daha ağır gösterirler ve bunların mümkün olduğunca kendilerini dumandan korumaları gerekir. Duman, kül ve zehirli gazlardan korunmak için mümkünse dışarıyla temasın kesilmesi, havayı hiç solumamaları lazım. Bunun için de eğer tedbir alabiliyorlarsa kapıların, pencerelerin kapalı tutulması, eğer imkan varsa iç ortamların filtreli hava temizleyici cihazlarla temizlenmesi lazım. Muhakkak dışarıya çıkılması gerekiyorsa da partikül tutucu N95 ya da bununla eş değer maskelerin kullanılması gerekiyor.

        Bez maskeler bu konuda koruyucu değil ya da cerrahi maskeler çok fazla koruyucu değil. Muhakkak partikül tutucu maske kullanmaları gerekiyor. Dış ortamdan içeriye gelişlerdeyse kişinin elini yüzünü yıkaması, kıyafetlerini değiştirmesi, göz temizliğini yapması basit ama uzun dönemde hayat kurtarıcı önlemlerdir."

        DOKTORA BAŞVURULMASI GEREKEN DURUMLAR

        Prof. Dr. Güngör, yangında dumana maruz kalanlarda görülen bazı rahatsızlıkların önemli olduğunu ve doktora başvurularak takibinin yapılması gerektiğini dile getirdi.

        Orman yangınlarına müdahale eden ve dumana maruz kalan kişilerin kendilerini kontrol etmelerini ve bazı şikayetlerin artması durumunda doktora başvurmalarını öneren Güngör, "Sağlıklı bireyde bile yangınla ilk temas anında bir sıkıntı, nefes darlığı oluştuysa ya da ilk 24 saatten sonra devam eden öksürük şikayeti varsa, solunum sıkıntısı devam ediyorsa, ilk başta oluşan solunum sıkıntısı 24-48 saat sonra da devam ediyorsa, boğaz şikayetleri ya da diğer organlarda, göz, cilt şikayeti olabilir, devam ediyorsa doktora başvurulması gerekiyor" dedi.

        Kronik hastalığı olanların şikayetleri daha erken dönemde daha yoğun hissedebileceğini vurgulayan Güngör, şu tavsiyelerde bulundu: "Özellikle solunum sistemi için söylemek gerekirse, astımlı kişilerde eğer gece uykudan uyandıran bir nefes darlığı, öksürük, konuşurken zorlanma, hırıltılı solunum başladıysa, KOAH olan hastalar takiplerinde, oksijen seviyelerinde düşme tespit ediyorlarsa, yine konuşurken nefes darlığı, göğüste baskı hissi ya da en ufak bir harekette yorgunluk hissediyorlarsa hemen doktora başvurmalılar. Kalp hastalıkları olan kişilerin çarpıntı hissi, soğuk terleme, var olan nefes darlığında artış ya da yeni gelişen bir nefes darlığı varsa doktora başvurmaları gereklidir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Su seviyesi düştü, endemik balıklar öldü!
        Su seviyesi düştü, endemik balıklar öldü!
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Beşiktaş'tan Chukwueze hamlesi!
        Beşiktaş'tan Chukwueze hamlesi!
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Almanya 4. Reich'a dönüşüyor"
        "Almanya 4. Reich'a dönüşüyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi
        Maraş dondurması dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçildi
        Ülke genelinde ekmeğe zam
        Ülke genelinde ekmeğe zam
        Gazze'de yaşanan insani felaket dış basında
        Gazze'de yaşanan insani felaket dış basında
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        Katili balkondan geldi! Cinayetin ayak sesleri sosyal medyada!
        İzmir'de su alarmı! Kısmi kesintiler uygulanacak
        İzmir'de su alarmı! Kısmi kesintiler uygulanacak
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Tarihe çimento bulaştı mı? 
        Trump'tan nükleer denizaltı açıklaması
        Trump'tan nükleer denizaltı açıklaması
        İtalya Başbakanı Meloni İstanbul'da
        İtalya Başbakanı Meloni İstanbul'da
        Adana'da uçak kazası: 2 yaralı
        Adana'da uçak kazası: 2 yaralı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 25 yıl sonra kritik gelişme
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 25 yıl sonra kritik gelişme
        Habertürk Anasayfa