Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü kariyerinin en hırçın dönemini yaşıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü kariyerinin en hırçın dönemini yaşıyor!

        Feyenoord ve Benfica'da oynadığı dönemlerde sakin yapısıyla dikkat çeken Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Türkiye'deki kariyerine ise oldukça hırçın başladı. 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 2 kez kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:37 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orkun Kökçü kariyerinin en hırçın dönemini yaşıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ilk yarısında siyah-beyazlıların 2-0 önde olduğu anlarda Orkun Kökçü, Edson Alvarez’e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla takımını sahada bir kişi eksik bıraktı.

        Bu kırmızı kartın ardından Fenerbahçe, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-2 beraberlikle tamamlarken, 83. dakikada Duran’ın golüyle de galibiyete uzanan taraf oldu.

        273 MÜSABAKADA SADECE 1 KIRMIZI KART

        Futbol kariyerinde genellikle sakinliği ile ön planda olan Orkun Kökçü, Hollanda temsilcisi Feyenoord’da oynadığı 175 müsabaka ve Portekiz temsilcisi Benfica’da top koşturduğu 98 karşılaşmada centilmenliğiyle de bunu taçlandırmıştı.

        REKLAM

        Orkun, bu süreçteki toplam 273 müsabakada sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

        Milli futbolcu, o kırmızıyı da Hollanda Eredivisie’de 2020-2021 sezonunun 9. haftasındaki Fortuna Sittard maçının 12. dakikasında gördü.

        KARİYERİNİN EN HIRÇIN DÖNEMİNDE

        Orkun Kökçü’nün bu fair play görüntüsü ise Beşiktaş’a transfer olmasıyla tam tersine döndü. 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda Süper Lig’de çıktığı 10 karşılaşmada 2 kez kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

        5. haftadaki Başakşehir maçının 90+8. dakikasında kırmızıyla cezalandırılan Orkun, dün akşam da Fenerbahçe derbisinde takımının skor avantajını elinde bulundurduğu dakikalarda sert müdahalesi sonrası soyunma odasına gönderildi.

        Orkun’un ayrıca Galatasaray mücadelesinde de 1 sarı kartı bulunuyor.

        UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde siyah-beyazlı formayı 5 kez sırtına geçiren başarılı futbolcu, 1 defa sarı kartla uyarı aldı.

        SÜPER LİG'İN EN ÇOK KIRMIZI KART GÖREN FUTBOLCUSU

        Trendyol Süper Lig’de geride kalan 11 haftada hakemler, 13’ü çift sarıdan ve 14’ü de direkt kırmızıdan olmak üzere toplam 27 kez kırmızı kartlarına başvurdular.

        REKLAM

        Bu sezon içinde en çok ceza alan futbolculara bakıldığında ise zirvede Orkun Kökçü yer aldı. Orkun, 2 kırmızıyla ligin en fazla kırmızı kart gören futbolcu konumunda.

        MİLLİ TAKIMDA KIRMIZISI YOK

        A Milli futbol Takımı’nın da orta sahada en önemli ismi olan Orkun Kökçü, kırmızı-beyazlı formayla henüz kırmızı kartla cezalandırılmadı.

        Milli takım ile 45 maça çıkan ve 3 gol, 8 asistlik performans ortaya koyan Orkun, sadece 8 defa sarı kart gördü.

        BEKLENENİ BİR TÜRLÜ VEREMEDİ

        Sezon başında Beşiktaş’ın en önemli transferi olarak gösterilen ve Tüpraş Stadyumu’nda binlerce taraftar önünde imza töreni düzenlenen Orkun Kökçü, henüz kendisinden bekleneni veremedi.

        Birkaç hafta önce takım kaptanlığına yükseltilen siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig’de oynadığı 10 maçta 3 asistle takımına katkı sağladı.

        UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde de 5 müsabakada görev alan Orkun’un gol ya da asisti bulunmuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Habertürk Anasayfa