

Türk Makam Müziği’nin ustalarından Ruhi Ayangil ile Barok müziğin önde gelen topluluklarından Ad Fontes Ensemble, 4 Ekim’de Kumkapı Surp Vortvots Vorodman Kilisesi, Patrik Mesrop Mutafyan Kültür Merkezinde sahne alacak. İran asıllı İsviçreli kompozitör Bardia Sharaf’ın, özel olarak bu konser için bestelediği “Barok Çalgılar ve Kanun için Uvertür”ün ilk seslendirmesinin yanı sıra, yine Sharaf’ın bestelediği Orhan Veli’nin “Yaşamak” şiiri ilk kez Türkiye dinleyicisiyle buluşacak. Bu özel konserde; Sebastian Mattmüller, Anne Simone Aeberhard, Gabriela Meneses, Mojca Gal, Niels Pfeffer, Manuel Maiograsso, Bardia Sharaf ve Ruhi Ayangil, dinleyicilere sıra dışı bir müzik keyfi sunacak.

Barok müziğin önde gelen topluluklarından Ad Fontes Ensemble, konserde başta Dietrich Buxtehude olmak üzere, 16. ve 17. yüzyıl bestecilerinin Avrupa müziği örneklerini seslendirecek. Eserlerin bazıları barok flütler, violin d’amour, theorbe gibi dönem çalgılarıyla icra edilecek. Konserde Ruhi Ayangil (kanun), 17. yüzyıl Osmanlı sarayı müzikçisi Santûrî Ali Bey’in (Ali Ufkî) nota dergisinden günümüz notasına aktardığı sözlü ve enstrümantal parçalarının bazılarını Ad Fontes Ensemble üyeleriyle birlikte seslendirecek.

Ad Fontes Ensemble, kanun ve bariton için bestelenen şarkıya ilham veren Orhan Veli’nin ölümsüz şiiri “Yaşamak”ı ezberleyerek, dinleyicilere benzersiz bir müzik hazzı yaşatacak.

YAŞAMAK

Biliyorum, kolay değil yaşamak;

Gönül verip türkü söylemek yâr üstüne

Yıldız ışığında dolaşıp geceleri,

Gündüzleri gün ışığında ısınmak.

Şöyle bir fırsat bulup yarım gün

Yan gelebilmek Çamlıca tepesine…

Bin türlü mavi akar Boğaz’dan

Her şeyi unutabilmek maviler içinde.

Biliyorum, kolay değil yaşamak;

Ama işte

Bir ölünün hâlâ yatağı sıcak,

Birinin saati işliyor kolunda.

Yaşamak kolay değil kardeşler,

Ölmek de değil;

Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. (Orhan Veli)