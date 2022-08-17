Orhan Kemal Emek Ödülleri verilecek

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Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali eylülde düzenlenecek.

Zihni Göktay

Bu yıl 29'cusu düzenlenen festivalin Türk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından Orhan Kemal’in adını taşıyan 'Orhan Kemal Emek Ödülleri’, Türk Tiyatrosu ve Türk Sineması’na verdiği katkılardan dolayı Zihni Göktay’a; makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş’e; Sine-Sen'in eski Başkanı Zafer Ayden’e takdim edilecek.