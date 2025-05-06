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        Haberler Magazin Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, komşusuyla kavga etti

        Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, komşusuyla tartıştı

        Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, yalı komşusuyla kavga etti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Sevim Emre'nin komşusuyla tartışırken, kendilerini ayırmaya yardımcısına da bağırdığı görülüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 12:22 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:22
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        Komşusuyla kavga etti
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        Sevim Emre, Sarıyer Baltalimanı'nda bulunan yalı komşusuyla tartıştı. Sevim Emre'nin beslediği kedilerden dolayı başlayan kavgada, Sevim Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine bağırıyor.

        Tartışmaya tanık olan Sevim Emre'nin yardımcısı, Sevim Emre'yi ve komşusunu sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Ancak bu sırada Sevim Emre'nin daha fazla sinirlendiği ve "Git buradan" diye bağırarak, komşusuyla kendisini ayırmaya çalışan yardımcısını da ittirdiği görülüyor.

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        Orhan Gencebay'ın İstanbul Sarıyer ilçesinde bulunan Baltalimanı'ndaki 44 yıldır yaşadığı lüks yalı dairesini satacağı iddia edilmişti. Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, bu iddiayı reddetmişti.

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        #Orhan Gencebay
        #Sevim Emre

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