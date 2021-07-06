Usta sanatçı Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre, geçtiğimiz gün nişan heyecanı yaşadı. Ünlü çiftin oyuncu oğlu Gökhan Gencebay, 2016 yılından beri aşk yaşadığı Seda Han ile evlilik yolunda ilk adımı attı.