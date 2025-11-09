Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Orhan Ak: Maalesef buradan mağlup ayrılıyoruz - ikas Eyüpspor Haberleri

        Orhan Ak: Maalesef buradan mağlup ayrılıyoruz

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 1-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak, "Belki bir puan bizim için iyi olabilirdi ama maalesef buradan mağlup ayrılıyoruz." dedi.

        Giriş: 09.11.2025 - 23:33 Güncelleme: 09.11.2025 - 23:33
        "Maalesef buradan mağlup ayrılıyoruz"
        ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Orhan Ak, 1-0 yenildikleri Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Ak, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını kutladı.

        "İLK YARI İSTEDİĞİMİZ GİBİ GEÇTİ"

        Oyun disiplininden futbolcularının ayrılmadığını v iyi işler yaptıklarını anlatan Ak, "Özellikle ilk 45 dakika istediğimizi aldık. Belki ilk 45 dakika o yakaladığımız pozisyonlar, geçişler, cezası alanına daha fazla girdik ama maalesef o ilk yerdeki bölümde sonuçlandırmayı yapamadık. Samsunspor son dönemlerde çok kondisyonu iyi bir takım. Özellikle ilk yarı çok dominant oynuyor. Hem maçı domine edip hem de özellikle ilk 20-30 dakikada 2-0 skorları yakalayan bir takım ama ilk yarı bizim istediğimiz gibi geçti." ifadesini kullandı.

        "MAALESEF BURADAN MAĞLUP AYRILIYORUZ"

        Ak, ikinci yarının Samsunspor'un üstünlüğünü ile geçtiğini belirterek, "Çok pozisyon vermedik, takım savunması, takım disiplininden uzaklaşmadık. Fakat 85'in dakikada maalesef duran toptan yediğimiz golle buradan mağlup ayrılıyoruz. Üzgünüz, belki ilk yarı skoru yakalayabilirdik ama ikinci yarı onlar, daha üstündü. Belki bir puan bizim için iyi olabilirdi ama maalesef buradan mağlup ayrılıyoruz. Şimdi önümüzde milli takım arası var. Daha çok çalışıp buradan çıkmasını becereceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

        Bir basın mensubunun, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın gözaltına alınma ile ilgili soruya Ak, "Biz tamamen sahaya odaklanmaya çalışıyoruz. Türk adaletine güveniyoruz. Süreci takip edeceğiz. Kulüp gereken açıklama yapacaktır." diye konuştu.

