DHA

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG´ye istihbarat sağlayıp, eleman kazandırdığı ve yaşam malzemesi temin ettiği ileri sürülen Musfata Kasem (53),Adana´da yakalandı.

DHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye´nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terör örgütüne istihbarat sağladığı belirlenen Mustafa Kasem´in mülteci kılığında yasadışı yollarla Türkiye´ye giriş yaptığı bilgisini aldı.

ÖRGÜTTEN KAÇANLARI BİLDİRİYORDU!

Ailesiyle birlikte 2 yıldır Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde gizlendiğini tespit eden ekipler harekete geçti. Örgütten kaçan militanların yerini tespit ederek üstlerine bildirdiği öğrenilen Kasem, eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kasem´in iki kardeşinin Suriye´de terör örgütü saflarında olduğu, örgüte istihbarat ve eleman sağladığı, yaşamsal malzeme temin ettiği öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinde, örgütün kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden Kasem´in, "Bizi zorla çalıştırıyorlardı. Beni ve ailemi öldürmelerinden korktuğum için istihbarat topladım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kasem, çıkarıldığı mahkemece `terör örgütü üyesi olmak´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.