Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kim? Organize İşler 2 filmi ne zaman vizyona girdi?

        Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncu kadrosu

        Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı İstanbul'da çekilmiş aksiyon-komedi filmidir. Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan paylaştığı filmin yapımcılığını Necati Akpınar üstlenmektedir. Peki, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 19:15 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Organize İşler 2: Sazan Sarmalı bu akşam bir defa daha televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yönetip hem de başrolünü üstlendiği film 1 Şubat 2019 yılında vizyona girmiştir. İşte Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

        • 2

          ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

          Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

        • 3

          ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?

          Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

          Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

          Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

          Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

          Bensu Soral (Nazlı Noyan)

          Okan Çabalar

          Ahmet Mümtaz Taylan

          Atakan Çelik

          Erdem Baş

          Ersin Korkut

          Güven Kıraç

          Ekin Türkmen

          Ata Demirer

          Mahir İpek

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Habertürk Anasayfa