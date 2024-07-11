Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncu kadrosu
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncu kadrosu gündeme geldi. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı İstanbul'da çekilmiş aksiyon-komedi filmidir. Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ, Yılmaz Erdoğan paylaştığı filmin yapımcılığını Necati Akpınar üstlenmektedir. Peki, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
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Organize İşler 2: Sazan Sarmalı bu akşam bir defa daha televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yönetip hem de başrolünü üstlendiği film 1 Şubat 2019 yılında vizyona girmiştir. İşte Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
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ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?
Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.
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ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?
Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)
Ezgi Mola (Lerzan Berrak)
Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)
Bensu Soral (Nazlı Noyan)
Okan Çabalar
Ahmet Mümtaz Taylan
Atakan Çelik
Erdem Baş
Ersin Korkut
Güven Kıraç
Ekin Türkmen
Ata Demirer
Mahir İpek
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