        Organ bağışında dijital başvuru dönemi

        Organ bağışında dijital başvuru dönemi

        Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte organ bağışı süreci daha da kolay hale gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 09:52 Güncelleme: 22.10.2025 - 11:56
        Organ bağışında dijital başvuru dönemi
        Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yürürlüğe konulan yeni değişiklik sayesinde organ bağışı yapmak daha kolay hale gelecek.

        Mevcut uygulamada; organ bağışçısı olabilmek için, organ bağış noktasına gitmek ve iki tanık huzurunda form imzalamak gerekiyordu. Ancak her hâlükârda kişinin ölümü üzerine organlarının bağışlanması için ailesinin onayı şarttı. Yeni düzenlemeyle; ölüm sonrası ölenin ailesinin organ bağışına ilişkin olası bir itirazı halinde bağışçının hayattayken yaptığı resmi başvuru esas alınacak.

        Organ bağışına onay veren kişinin ölümü ve organlarının bağışlanarak hastaların tedavisi için kullanılması üzerine; daha sonradan hayatta olan yakınlarının organ bekleme listesine kaydolması durumunda, bu kimselere öncelik sağlanacak. Öte yandan organ bağışçısı olmak daha da kolaylaşacak. e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden, kimlik bilgileriyle bağışçı olunabilecek.

        ORGAN BAĞIŞINDA “DİJİTAL BAŞVURU” DÖNEMİ

        TBMM’ye sunulan teklif ile organ bağışı sürecini kolaylaştıran, bağışçının iradesini esas alan ve organ bağışını teşvik eden bir düzenleme getiriliyor. Bu düzenlemeyle organ bağışçısı olmak daha kolay hale gelecek.

        Meclis gündemine gelen teklifin, böbrek nakli bekleyen 25 bin, karaciğer nakli bekleyen 2 bin 500 ve kalp nakli bekleyen 1.500’den fazla hastaya umut olması bekleniyor.

        - e-Devlet’ten tek tıkla bağış mümkün olacak

        Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca organ bağışçısı olabilecek ve dijital ortamda işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilecek. Bağışçılar, organ bağışı yaptıklarını hangi yakınları ile paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek.

        - Bağışçının iradesi esas alınacak

        Vatandaş, hayatta iken organ bağışına karar vermişse, öldükten sonra da bu iradesi geçerli sayılacak. Bu sayede, bağışçının iradesi korunacak; organ bekleyen vatandaşların umudu artacak.

        - Organ bağışlayanların yakınlarına öncelik tanınacak

        Organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde öncelik hakkı tanınacak.

