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'Oregon' 28 Nisan'da sinemalarda

Senaryosunu Ümit Ünal’ın kaleme aldığı, Kerem Ayan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, başrolleri Aslı İnandık'la Serkan Çayoğlu'nun paylaştığı 'Oregon' filmi 28 Nisan’da izleyici ile buluşuyor.

Giriş: 14.03.2023 - 09:49 | Güncelleme: ABONE OL
'Oregon' 28 Nisan'da sinemalarda
HABERTURK.COM



Sinema tarihinde ses getirmiş birçok güçlü filme ve senaryoya katkı sağlamış Ümit Ünal ile tiyatro sahnesindeki başarılı kariyerinden sonra ilk uzun metrajlı filmiyle merak uyandıran Kerem Ayan’ın yeni projesi 'Oregon', vizyon için geri sayıma başladı. Aslı İnandık ve Serkan Çayoğlu’nun başrolde oynadığı birçok usta oyuncunun yer aldığı filmin yeni vizyon tarihi de belli oldu. Oregon, 28 Nisan’da beyazperdede seyirciyle buluşacak.

Bir doldurma müzik kaseti çevresinde şekillenen olay örgüsüyle izleyici alışılmamış bir hikayenin içerisine çeken ve İstanbul’da geçen film, 80’li yılların toplumsal yaşamının merkezinde çeşitli insan panoramalarını yansıtırken aynı zamanda bugüne hazırlık yapan detaylara da yer veriyor. 'Oregon', kullandığı samimi dili ve taşıdığı mizah ögeleri ile geçmişe uzanan dinamik bir kurgu sunuyor. Filmde, Ferit Aktuğ, Selen Uçer, Nazlı Bulum, Özgür Emre Yıldırım, Nejat İşler, Zihni Göktay ve Nevra Serezli gibi güçlü isimler yer alıyor.

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