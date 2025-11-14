Habertürk
        Haberler Gündem Ordu’nun yüksekleri beyaza büründü

        Ordu’nun yüksekleri beyaza büründü

        Ordu'nun yüksek kesimleri ve yaylaları, sonbahar mevsiminin son günlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:30
        Ordu'nun yüksekleri beyaza büründü
        Kentte, sahil ve orta kesimlerde sağanak etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağdı.

        Aybastı Perşembe Yaylası, Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası ile Akkuş, Mesudiye, Korgan ve Kumru ilçelerinin de yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Kar kalınlığının ortalama 5 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde kar yağışının hafta sonu da aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

        Fotoğraf: DHA

