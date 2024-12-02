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        Haberler Yaşam Ordulu yamaç paraşütü pilotu, havada bisikletiyle pedal çevirdi

        Ordulu yamaç paraşütü pilotu, havada bisikletiyle pedal çevirdi

        Ordu'da yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen Durmuş Şahin, şehrin tanıtımına katkı sunmak ve bisiklet tutkusunu farklı şekilde deneyimlemek için havada bisikletiyle pedal çevirmenin heyecanını yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 09:28 Güncelleme: 02.12.2024 - 09:28
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        Havada bisikletiyle pedal çevirdi
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        Ordu'nun seyir terası konumundaki Boztepe, turistlerin yanı sıra yamaç paraşütü tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

        Şehir merkezinden teleferikle ortalama 7 dakikada çıkılabilen 530 rakımlı Boztepe, yamaç paraşütçülerine doyumsuz keyif yaşatıyor.

        Boztepe'ye çıkan adrenalin tutkunları, paraşütleriyle kendilerini boşluğa bırakarak yeşil ve mavinin tadını aynı anda çıkarıyor.

        Yarım saat havada kalan sporcular, Şarkiye Mahallesi'ndeki kumsala iniş gerçekleştiriyor.

        Altınordu Boztepe Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı ve yamaç paraşütü pilotu Durmuş Şahin, kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla farklı bir etkinlik yapmak istedi.

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        Aynı zamanda bisiklete de ilgisi olan Şahin, yamaç paraşütü yaptığı sırada havada bisiklet sürmek istedi.

        Bunun için Ordu Bisiklet Kulübü yetkilileriyle iletişime geçen Şahin, 7 kilo ağırlığında bir bisiklet seçti.

        Boztepe'ye çıkan Şahin, bisikleti kendine bağlayarak yamaç paraşütüyle havalandı. Havada bir süre kalan ve bu sırada gökyüzünde pedal çeviren Şahin, iki tutkusunu aynı anda gerçekleştirmenin heyecanını yaşadı.

        Durmuş Şahin, 11 yıldır yamaç paraşütü yaptığını söyledi.

        İlk defa böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirten Şahin, "Amacım Ordu'da yamaç paraşütü yapılabildiğini ve bu sporun ne kadar kolay olduğunu göstermekti. Diğeri de iki tutkuyu aynı anda yaparak büyük bir heyecan yaşamaktı" dedi.

        Önceden prova yaptığı için yamaç paraşütü sırasında bisikletiyle sorunsuz şekilde havada kalmayı başardığını dile getiren Şahin, kendisini görenlerin çok şaşırdığını kaydetti.

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        #Durmuş Şahin
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