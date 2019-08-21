Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) fındık alımına başladı. Üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla TMO’nun Ünye’deki deposunun önünde sıraya girdi. Ünye’deki TMO deposunda gerçekleşen fındık alımına katılan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, sezonun hayırlı olmasını temenni ederek, “2019 yılı fındık alım dönemini başlatıyoruz. İnşallah tüm üreticilerimiz, ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olur. TMO olarak 7’nci defa fındık alımıyla Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirildik. 26 Temmuz tarihinde de bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından fındık fiyatları açıklanmış oldu. Çok değerli, üreticilerimizi mutlu eden, fındık geleceğine ümit veren bir fiyat değerlendirmesi oldu” dedi.

“200 BİN TON CİVARINDA DEPO HAZIRLIĞI YAPILDI, 33 NOKTADA 60 EKİP ALIM YAPACAK"

TMO olarak bütün hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Güldal, “Hasadın başlamasından yaklaşık 200 bin ton civarında depo hazırlığımızı yaptık. 33 noktada 60 ekiple alım yapacağız. Personellerimizi eğittik ve bütün hazırlıklarımız tamamladık. Çiftçilerimizin işlerinin kolaylaşması için TMO olarak üreticilerimizin sıra beklemelerini ve zorluk çekmelerini istemiyoruz. Bunun için de randevu sistemini uygulamaya başladık. Randevu sistemimde internet üzerinden şubelerimize ve buradaki alım noktalarımıza başvuru yaprak, gününü ve saatini alabilirler. Bunu aldıktan sonra da mutlaka tarım il ve ilçe müdürlüklerinde çiftçi kayıt sistemi için güncelleme yapmalarını bekliyoruz. Daha sonra da fındıklarını bize getirecekler” şeklinde konuştu.



Güldal ayrıca fındık üreticilerinin mağdur olmamaları için fındıklarını güzel kurutmaları ve temiz olması konusunda uyarılarda da bulunarak, yüksek randımanla fiyatların yükseleceğini ifade etti.

“TMO’NUN RAKAMLARI REFERANS FİYATTIR"

“Karadeniz’de bulunan fındık üreten illerin toplam illerin rekoltesinin 700 bin tonun üzerinde olduğunu da açıklayan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, “Bütün fındığı TMO alacak diye beklemiyoruz, onu da söylemek lazım. Bize yakın fiyatlar da oluştu serbest piyasada. Ümit ediyorum ki, TMO’nun rakamları bir referans fiyattır. Bu rakamların altında üstündeki fiyatlarla bu işin ticaretini ve ihracatını yapan sektörün de katkısı ile güzel bir hasat sezonu tamamlanmış olacak” ifadelerine yer verdi.

“ÜRETİCİLER MEMNUN"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin bahçeye girmeden fiyatların açıklanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu yıl randımana güvendiklerini belirten Soydan, üreticilerin TMO kriterlerine uyması gerektiğini ifade etti.

Fındık fiyatı Giresun kalite için 17, levant kalite içinse 16 buçuk lira olarak belirlenmişti.