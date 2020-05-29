Projenin tamamlanmasını heyecan içerisinde beklediklerini aktaran Bodur, "İnşallah yeni statla birlikte yeni başarılara imza atacağız. Ordusporumuzu hak ettiği noktalara taşıyacağız. Bu stat hem profesyonel ligdeki takımımıza hem de diğer tüm takımlarımıza hizmet verecek." diye konuştu.