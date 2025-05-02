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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu haberleri: İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!

        Ordu'da, haklarında kayıp ihbarı yapılan 35 yaşındaki Süleyman Erdoğan ile arkadaşı 25 yaşındaki Gizem Sinanoğlu için yeniden arama çalışması başlatıldı. Erdoğan'a ait otomobile ulaşılırken, ikiliden 2 gündür haber alınamıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:50
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        İki gün geride kaldı! Korkutan bekleyiş!
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        Ordu'nun Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde oturan Süleyman Erdoğan (35) ile yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu'ndan (25), 30 Nisan'da itibaren haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu.

        AFAD VE JANDARMA ARIYOR

        DHA'daki habere göre ihbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        OTOMOBİLE KANYONDA ULAŞILDI

        Aramalarda Süleyman Erdoğan'a ait otomobil, gece saatlerinde ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu.

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        ARAMA KÖPEĞİ VE DRON DA KULLANILIYOR

        Çalışmalar burada yoğunlaştırılırken, bölgede köpek ve dron desteli arama yapıldı.

        ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        Otomobili incelemeye alınırken, ekiplerin suda ve çevresindeki çalışmaları sürüyor.

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        #ordu
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