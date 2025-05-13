Ordu'da kan donduran olay, Çaybaşı ilçesinin Aşıklı Mahallesi'nde, 11 Mayıs'ta 'Anneler Günü'nde meydana geldi. Arzu A. (20), evinin yakınındaki ağaçta asılı halde bulundu.

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EŞİ VE KAYINVALİDESİ GÖZALTINA ALINDI İHA'daki habere göre bunun üzerine Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde ve evde yapılan detaylı incelemelerin ardından genç kadının eşi C.A. ve kayınvalidesi K.A. gözaltına alındı.

ARZU, FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRMÜŞ Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, C.A.'nın eşine yönelik "fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı ve ona eziyet ettiği" yönünde detaylara ulaşıldı.

İKİSİ DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Aynı zamanda, kayınvalide K.A.'nın da gelinine kötü davrandığı öne sürüldü. Gözaltındaki işlemlerinin ardından koca C. ve anne K. Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

KOCA, 'EŞE KARŞI EZİYET'TEN TUTUKLANDI Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.A. "eşe karşı eziyet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYINVALİDESİ SERBEST KALDI Kayınvalide ise "gelinine karşı eziyet ve kötü davranma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.