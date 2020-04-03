İHA

Olay, Ordu'nun Çatalpınar ilçesine bağlı Keçili Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı yağmur neticesinde hayvanlarını ahıra almak için dışarı çıkan Gülizar Karakuş ve Mustafa Karakuş çifti o anda yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı karı-koca, ambulansla Çatalpınar Aile Sağlığı Merkezine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülizar Karakuş hayatını kaybederken Mustafa Karakuş’un ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.