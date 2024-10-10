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        Haberler Gündem Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Ordu'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 10.10.2024 - 18:39
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine İstanbul'dan Ordu'ya gelen iki otomobili durdurdu.

        Ekiplerce araçlarda yapılan aramada, 965 uyuşturucu hap ile 41 gram skunk maddesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan T.A, S.K, A.T. ile U.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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