İndirimli telefon izdihamı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir mağazanın açılışına özel indirimde satışa sunulan İphone marka telefonu alabilmek için sıraya giren vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Mağaza görevlisinin elinden indirim kuponunu alan Mustafa Öztürk'ün, elindeki kuponu henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce alındı. Öztürk, yaşananların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, şikayetçi oldu.
İlçeye bağlı Akyazı Mahallesi'nde günler öncesinde açılışına özel İphone marka telefonu indirimde satılacağının duyurusunu yapan firmanın önünde günün erken saatlerinde çok sayıda vatandaş toplandı. İşyerinin kapılarının açılması üzerine telefon kuponlarını alabilmek için mağazaya giren vatandaşlar izdiham yaşanmasına neden oldu. Mağaza görevlilerinin elinden kuponu almayı başaran Mustafa Öztürk ile bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Öztürk’ün elindeki indirim kuponu, arbede sırasında henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce alındı.
‘ÜZERİME HEPSİ ÇULLANDI’
Telefonu alabilmek için Samsun’dan geldiğini ifade eden Mustafa Öztürk, şahıs hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, “Gece yarısından itibaren beklemeye başladım. Gündüz girdiğimiz sırada giren kişilerin içerisinde bekçi olduklarını söyleyen kişiler de vardı. Cep telefonunun birisini ben aldım, elimden zorla aldılar, üstüme çullandılar ve belindeki silahı gösterip, ‘yanındaki arkadaşının kafasına dayıyayım mı?’ dedi. Ben şikayetçi olacağım ve içeride hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmamış. Üzerime hepsi çullandı” diye konuştu.
‘BU OLAY BURADA KALMAMALI’
Görgü tanığı Mutlu Öztürk, ise, “Ben kendisinden almaya çalışan arkadaştan geri almak istedim ama o esnada bizim üzerimize de çullandılar. Bu olay burada kalmamalı" şeklinde konuştu.
Öte yandan Öztürk, yaşananların ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, şikayetçi oldu.
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