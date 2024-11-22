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        Haberler Gündem Güncel Ordu'da Alevi ve Kafkas Gürcü Kültür Dernekleri'nden ortak etkinlik | Son dakika haberleri

        Ordu'da Alevi ve Kafkas Gürcü Kültür Dernekleri ilk kez ortak etkinlik düzenledi

        Ordu'da Gürcü Kültür ve Kalkınma Derneği ile Alevi Kültür Dernekleri kentte ilk kez birlikte etkinlik düzenledi. Semah gösterileri ve deyişlerle renklenen organizasyon, her iki kültürün geleneklerini bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:27 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:27
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        Ordu'da Alevi ve Kafkas Gürcü Kültür Dernekleri'nden ortak etkinlik
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        Kafkas Gürcü Kültür ve Kalkınma Derneği ev sahipliğinde, Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şubesi ile iş birliğiyle düzenlenen semah gösterileri ve deyişler, Ordu şehir tarihinde ilk kez yapıldı.

        Etkinlik, Alevi ve Kafkas Gürcü topluluklarının bir araya gelerek kültürel değerlerini paylaşmalarına olanak sundu. Ordu'da bir araya gelen her iki kültür, zengin geleneklerini ortak bir paydada buluşturdu.

        Semah dansları ve deyişler, katılımcılara hem görsel hem de duygusal bir şölen sundu. Alevi ve Kafkas Gürcü kültürlerinin birleştiği etkinlik, topluluklar arasında güçlü bir dayanışma ve kültürel paylaşımın da örneği oldu.

        Her iki kültür de etkinlikte kendi geleneksel müziklerini, danslarını ve ritüellerini sergileyerek, izleyenlere, halkına unutulmaz anlar yaşattı. Ordu'da ilk kez düzenlenen etkinliğin, aynı zamanda şehrin kültürel çeşitliliğini ve birlikteliğini vurgulayan önemli bir adım olduğu kaydedildi.

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        Kafkas Gürcü Kültür ve Kalkınma Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şubesi, bu etkinlik ile toplumlar arası diyalog ve kültürel alışverişin önemine dikkat çekti.

        Organizasyona ilişkin konuşan Kafkas Gürcü Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanı Volkan Karauçoğlu "Biz derneği kurduktan sonra amacımız şuydu; önce Alevi kardeşlerimiz ile yan yana gelelim, onlarla bir ve beraber olmak istedik. Onlar her zaman bizim yanımızda, biz de ebediyete kadar onların yanında olmak istiyoruz" dedi.

        Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şube Başkanı Yaşar Özdemir ise etkinliğin amacının toplumla kaynaşmak olduğunu söyledi. Özdemir, "Daha önce de değişik yerlerde etkinlikler yaptık ancak bu ortaklaşa düzenlediğimiz ilk etkinlik. Bunun devamı da gelecektir" diye konuştu.

        Düzenlenen organizasyona Kafkas Gürcü Kültür ve Kalkınma Derneği ve Alevi Kültür Derneği mensuplarının yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, Ordu'da bulunan sivil toplum kuruluşu başkanları, Ordu Alevileri Dedesi Celal Şehittepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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