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Ordu'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı kendini çatı katına kilitledi

Ordu'nun Ünye ilçesinde kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlı, kendini çatı katına kilitledi. Polis ekiplerinin şüphelinin teslim olması için ikna çalışması sürüyor

Giriş: 14.03.2023 - 01:12 | Güncelleme: ABONE OL
Ordu'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı kendini çatı katına kilitledi
2 kişiyi silahla yaraladı, kendini çatı katına kilitledi
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AA

Ordu'da 2 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli, kendini çatı katına kilitledi. Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın 1. katında bulunan kıraathaneye gelen S.O. ile Ercan Ocakdan ve Mustafa Tonka arasında tartışma çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.O. üzerindeki tabancayla Ocakdan ile Tonka'ya ateş açtı. Yaralanan 2 kişi için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Öte yandan olayın ardından S.O. aynı mahallede kendisine ait binanın çatı katına çıkarak kapıyı kilitledi. Silahlı olduğu öğrenilen S.O’yu yakalamak üzere bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik amacıyla binanın olduğu sokağı trafiğe kapattı. Bu sırada şüphelinin zaman zaman havaya ateş ettiği görüldü.

Polis ekiplerinin şüphelinin teslim olması için ikna çalışması sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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