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        Ördek Yavrusu İsmi Nedir? Ördek Yavrusuna Ne Denir?

        Doğanın neşeli ve sevimli canlılarından biri olan ördekler hem doğal yaşamın hem de evcil hayvancılığın önemli parçalarındandır. Göllerde, çiftliklerde ve bazen şehir parklarında gördüğümüz bu su kuşları, özellikle yavrularıyla birlikteyken göz kamaştıran bir manzara oluşturur. Peki bu sevimli küçük ördek yavrularına ne ad verilir? Ördek yavrusuna ne denir? İşte cevabı ve detaylarıyla ördek yavrularına dair her şey...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:25
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        Ördek Yavrusu İsmi Nedir?
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        Ördek Yavrusuna Ne Denir?

        Ördek yavrusuna Türkçede genel olarak “civciv” ya da daha özel olarak “ördek civcivi” denir. Halk arasında sevimli ve şirin bir ifade olarak “ördekçik”, “minik ördek”, “pıtırcık” gibi takma isimler de kullanılabilir.

        "Civciv" kelimesi aslında genel anlamda kanatlı hayvanların yavruları için kullanılır. Ancak ördek yavruları tavuk civcivlerinden kolayca ayırt edilebilir çünkü:

        Vücutları daha tüylü ve kabarıktır.

        Suya olan yatkınlıkları doğuştan gelir.

        Gagaları daha düz ve geniştir.

        İngilizce’de ördek yavruları için “duckling” terimi kullanılır. Bu kelime, “küçük ördek” anlamına gelir ve evrensel olarak ördek yavrularını tanımlar.

        Yeni Doğmuş Ördek Yavrusu Özellikleri Nelerdir?

        Yeni doğmuş bir ördek yavrusu, doğar doğmaz kendine has birçok özellikle dikkat çeker:

        Tüyleri: Sarı, kahverengi veya siyah-sarı karışık yumuşak tüylerle kaplıdır.

        Suya Dayanıklılık: Doğuştan itibaren suya girme içgüdüsüne sahiptirler. Ancak ilk haftalarda anneleriyle birlikte suya girmelidirler çünkü ıslanma sonrası üşüme riskleri vardır.

        Yürüyüş ve Takip: Yavrular, doğduktan hemen sonra yürüyebilir ve annelerini takip ederler.

        Ses: İnce ve tiz seslerle sürekli “cik cik” veya “vik vik” tarzı sesler çıkarırlar. Bu sesler hem iletişim hem de yön bulma açısından önemlidir.

        Ördek Yavrusu Gelişim Süreci

        Ördek yavruları hızlı gelişen canlılardır. İlk günlerinden itibaren gözleri açık olur ve hareketlidirler. Gelişim evreleri şöyle özetlenebilir:

        Yenidoğan Dönemi (0–1 hafta)

        Sıcaklık ihtiyaçları yüksektir.

        Annesiz ise ısı lambası gerekir.

        İlk günlerde suya çok az süreyle ve dikkatli girmelidirler.

        Erken Dönem (1–4 hafta)

        Tüyleri yavaş yavaş kalınlaşır.

        Yem yemeye başlarlar.

        Suya daha rahat uyum sağlarlar.

        Gençlik Dönemi (1–2 ay)

        Su geçirmez tüyleri oluşmaya başlar.

        Daha bağımsız hareket ederler.

        Uçma kabiliyeti henüz yoktur ama kanat çırpma başlar.

        Ördek Yavrusu Bakımı Nasıl Olmalıdır?

        Eğer bir ördek yavrusunu sahiplenirseniz veya yetiştiriyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı temel noktalar vardır:

        Sıcaklık: İlk haftalarda ortam sıcaklığı 28–32°C arasında olmalıdır.

        Beslenme: Özel civciv yemleri, haşlanmış yumurta ve yeşilliklerle beslenebilirler.

        Su: Temiz ve ılık su bulundurulmalı, ancak ilk günlerde suya boğulma riski için derin kaplar kullanılmamalıdır.

        Koruma: Yırtıcı hayvanlardan ve soğuktan korunmalıdırlar.

        Ördek yavruları, doğanın belki de en sevimli sürprizlerinden biridir. Henüz birkaç saatlikken bile neşeyle yürüyen, annesini adım adım takip eden bu minikler hem görünümleriyle hem de enerjileriyle insanın içini ısıtır. Onlara doğru bir ortam sağlandığında, sağlıklı ve mutlu bir gelişim süreci geçirirler.

        Bir ördek yavrusu, sadece bir hayvan değil; suyla, doğayla ve yaşamla kurulan saf bir bağdır. Çocuklara doğayı tanıtmanın en keyifli yollarından biri, bir ördek yavrusunu izlemek olabilir. O yüzden ister bir çiftlikte ister parkta ya da belgeselde; bir ördek yavrusunu gördüğünüzde onun o vik vik seslerinin altında yatan yaşam sevincini fark etmeyi unutmayın.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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