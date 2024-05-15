OpenAI’nin kurucu ortağı Ilya Sutskever şirketten ayrıldı

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Yapay zeka alanında öncü çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken ve son AI modellemesi GPT-4o ile filmlerin gerçek olduğu konuşmalarını gündeme getiren OpenAI’nin kurucu ortağı ve baş bilim insanı Ilya Sutskever, neredeyse on yıllık bir sürenin ardından şirketten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

BAŞ BİLİM İNSANI JAKUB PACHOKI OLDU

ChatGPT gibi yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde önemli bir rol oynayan Sutskever’in yerine, yeni baş bilim insanı olarak Jakub Pachocki getirildi.

Sutskever’in ayrılışı, şirketin üst düzey bir başka yöneticisinin istifasını takip etti. OpenAI, metin, ses ve videoyu gerçek zamanlı olarak işleyebilen güncellemeler de dahil olmak üzere yapay zeka modellerinde önemli güncellemeler yapmaya devam ediyor.

Gelecek planları hakkında detay vermeyen Sutskever, yeni projesinin kendisi için “çok kişisel anlam ifade ettiğini” belirtti. Yapay zeka topluluğunda, katkıları ve duyuru zamanlaması göz önünde bulundurulduğunda, Sutskever’in ayrılığı önemli bir olay olarak nitelendirildi.