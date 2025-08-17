OpenAI, ChatGPT’nin başarısıyla yapay zeka sektörünün öncülerinden biri haline geldi. Reuters’a bilgi veren bir kaynağa göre, şirketin mevcut ve eski çalışanları, SoftBank Group, Thrive Capital ve Dragoneer Investment Group gibi yatırımcılara yaklaşık 6 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu satış, OpenAI’nin değerlemesini 300 milyar dolardan 500 milyar dolara yükselterek şirketi dünyanın en değerli girişimleri arasına taşıyabilir. Henüz erken aşamada olan görüşmeler, yapay zeka sektöründeki yoğun rekabeti ve OpenAI’nin gelir ile kullanıcı tabanındaki hızlı artışı yansıtıyor.

OPENAI’NİN HIZLI YÜKSELİŞİ

OpenAI, 2022 sonunda piyasaya sürülen ChatGPT ile yapay zeka dünyasında devrim yarattı. Microsoft’un desteklediği şirket, 2025’in ilk yedi ayında gelirini iki katına çıkararak yıllık 12 milyar dolarlık gelir oranına ulaştı. Reuters’ın haberine göre, şirket yıl sonuna kadar bu rakamı 20 milyar dolara taşımayı planlıyor. ChatGPT ürünlerinin haftalık aktif kullanıcı sayısı ise Şubat’taki 400 milyondan 700 milyona ulaşarak şirketin popülaritesindeki artışı ortaya koyuyor.

İKİNCİL HİSSE SATIŞININ ÖNEMİ Bu hisse satışı, OpenAI’nin mevcut ve eski çalışanlarına, şirket halka açılmadan veya satın alınmadan önce nakit elde etme imkânı sunuyor. En az iki yıl şirkette çalışan personelin katılabildiği bu satış, yapay zeka sektöründeki yetkinlik savaşında önemli bir strateji olarak öne çıkıyor. Meta gibi teknoloji devleri, OpenAI’den yetkin personeli yüksek maaşlarla çekmeye çalışırken, bu tür hisse satışları çalışan bağlılığını artırmada kritik bir rol oynuyor. Bloomberg’e göre, satışın büyüklüğü henüz kesinleşmemiş olsa da görüşmeler devam ediyor. YATIRIMCILARIN İLGİSİ VE SOFTBANK’IN ROLÜ SoftBank, Thrive Capital ve Dragoneer Investment Group, OpenAI’nin mevcut yatırımcıları arasında yer alıyor ve bu ikincil hisse satışında önemli bir rol üstleniyor. SoftBank, daha önce OpenAI’nin 40 milyar dolarlık birincil finansman turuna liderlik etmiş ve 300 milyar dolarlık değerleme üzerinden 1 milyar dolarlık çalışan hissesi satın almıştı. Thrive Capital’in bu turda öncülük yapabileceği belirtilirken, üç yatırım firması da yorum yapmaktan kaçındı. Bu anlaşma, OpenAI’nin değerlemesini artırarak SpaceX’i geride bırakıp dünyanın en değerli girişimi haline getirebilir.

YAPAY ZEKA SEKTÖRÜNDE REKABET KIZIŞIYOR OpenAI’nin bu hamlesi, yapay zeka sektöründeki rekabetin yoğunluğunu bir kez daha gösteriyor. Şirket, geçtiğimiz hafta GPT-5 modelini tanıtarak yazım, kodlama ve sağlık gibi alanlarda daha akıllı ve hızlı bir model sundu. Ancak bazı kullanıcılar, önceki modellere erişim kaybından şikâyetçi oldu. OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin yapay zeka altyapısına trilyonlarca dolar yatırım yapmayı planladığını ve bu vizyonun ekonomistleri endişelendirse de OpenAI’nin kararlılıkla yoluna devam ettiğini ifade etti.