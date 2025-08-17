Habertürk
Habertürk
        OpenAI çalışanları 6 Milyar dolarlık hisse satışı için SoftBank ve diğer yatırımcılarla görüşüyor

        OpenAI 6 milyar dolarlık hisse satışı için yatırımcılarla görüşüyor

        OpenAI'nin mevcut ve eski çalışanları, ChatGPT'nin yaratıcısı olan şirketin yaklaşık 6 milyar dolar değerindeki hisselerini SoftBank Group, Thrive Capital ve diğer yatırımcılara satmayı planlıyor. Bu anlaşma, şirketin değerini 500 milyar dolara çıkararak yapay zeka sektöründeki hızlı büyümeyi ve yetkinlik rekabetini gözler önüne seriyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 17.08.2025 - 09:42 Güncelleme: 17.08.2025 - 09:42
        OpenAI 6 milyar dolarlık hisse satışı için yatırımcılarla görüşüyor
        OpenAI, ChatGPT’nin başarısıyla yapay zeka sektörünün öncülerinden biri haline geldi. Reuters’a bilgi veren bir kaynağa göre, şirketin mevcut ve eski çalışanları, SoftBank Group, Thrive Capital ve Dragoneer Investment Group gibi yatırımcılara yaklaşık 6 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu satış, OpenAI’nin değerlemesini 300 milyar dolardan 500 milyar dolara yükselterek şirketi dünyanın en değerli girişimleri arasına taşıyabilir. Henüz erken aşamada olan görüşmeler, yapay zeka sektöründeki yoğun rekabeti ve OpenAI’nin gelir ile kullanıcı tabanındaki hızlı artışı yansıtıyor.

        OPENAI’NİN HIZLI YÜKSELİŞİ

        OpenAI, 2022 sonunda piyasaya sürülen ChatGPT ile yapay zeka dünyasında devrim yarattı. Microsoft’un desteklediği şirket, 2025’in ilk yedi ayında gelirini iki katına çıkararak yıllık 12 milyar dolarlık gelir oranına ulaştı. Reuters’ın haberine göre, şirket yıl sonuna kadar bu rakamı 20 milyar dolara taşımayı planlıyor. ChatGPT ürünlerinin haftalık aktif kullanıcı sayısı ise Şubat’taki 400 milyondan 700 milyona ulaşarak şirketin popülaritesindeki artışı ortaya koyuyor.

        İKİNCİL HİSSE SATIŞININ ÖNEMİ

        Bu hisse satışı, OpenAI’nin mevcut ve eski çalışanlarına, şirket halka açılmadan veya satın alınmadan önce nakit elde etme imkânı sunuyor. En az iki yıl şirkette çalışan personelin katılabildiği bu satış, yapay zeka sektöründeki yetkinlik savaşında önemli bir strateji olarak öne çıkıyor. Meta gibi teknoloji devleri, OpenAI’den yetkin personeli yüksek maaşlarla çekmeye çalışırken, bu tür hisse satışları çalışan bağlılığını artırmada kritik bir rol oynuyor. Bloomberg’e göre, satışın büyüklüğü henüz kesinleşmemiş olsa da görüşmeler devam ediyor.

        YATIRIMCILARIN İLGİSİ VE SOFTBANK’IN ROLÜ

        SoftBank, Thrive Capital ve Dragoneer Investment Group, OpenAI’nin mevcut yatırımcıları arasında yer alıyor ve bu ikincil hisse satışında önemli bir rol üstleniyor. SoftBank, daha önce OpenAI’nin 40 milyar dolarlık birincil finansman turuna liderlik etmiş ve 300 milyar dolarlık değerleme üzerinden 1 milyar dolarlık çalışan hissesi satın almıştı. Thrive Capital’in bu turda öncülük yapabileceği belirtilirken, üç yatırım firması da yorum yapmaktan kaçındı. Bu anlaşma, OpenAI’nin değerlemesini artırarak SpaceX’i geride bırakıp dünyanın en değerli girişimi haline getirebilir.

        YAPAY ZEKA SEKTÖRÜNDE REKABET KIZIŞIYOR

        OpenAI’nin bu hamlesi, yapay zeka sektöründeki rekabetin yoğunluğunu bir kez daha gösteriyor. Şirket, geçtiğimiz hafta GPT-5 modelini tanıtarak yazım, kodlama ve sağlık gibi alanlarda daha akıllı ve hızlı bir model sundu. Ancak bazı kullanıcılar, önceki modellere erişim kaybından şikâyetçi oldu. OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin yapay zeka altyapısına trilyonlarca dolar yatırım yapmayı planladığını ve bu vizyonun ekonomistleri endişelendirse de OpenAI’nin kararlılıkla yoluna devam ettiğini ifade etti.

