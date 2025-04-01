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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka OpenAI 40 milyar dolarlık fon topladı - Teknoloji Haberleri

        OpenAI 40 milyar dolarlık fon topladı

        ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın 300 milyar dolarlık değerlemeyle 40 milyar dolarlık fon topladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:40 Güncelleme: 01.04.2025 - 12:40
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        OpenAI 40 milyar dolarlık fon topladı
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        Yapay zeka aracı ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan yapılan açıklamada, şirketin yapay zekanın (AI-YZ) daha da geliştirilmesi için 300 milyar dolarlık değerlemeyle 40 milyar dolarlık yeni fon sağladığı kaydedildi.

        Böylece, OpenAI, 157 milyar dolarlık değerlemeyle 6,6 milyar dolarlık fon topladığı Ekim 2024'te yapılan bir önceki finansman turunun değerini ikiye katladı. Aynı zamanda, 40 milyar dolarlık yeni fon, kayıtlara geçen en büyük özel teknoloji finansman turu oldu.

        EN YÜKSEK DEĞERLEME

        300 milyar dolarlık değerleme, OpenAI'ı dünyanın en yüksek değerlemeye sahip özel şirketleri arasına soktu.

        ABD basınında yer alan haberlere göre finansman turuna girişim sermayesi şirketi teknoloji yatırımcısı SoftBank liderlik etti. Microsoft, varlık yöneticileri Coatue, Altimeter ve Thrive de yatırımcılar arasında yer aldı.

        Yapay zeka alanında teknolojik liderlik için ABD ve Çin başta olmak üzere çok sayıda şirketle rekabet eden OpenAI, 22 Ocak'ta yapay zeka altyapısını geliştirmek için "Stargate" adı verilen 500 milyar dolarlık özel sektör yatırım projesine de katılacak.

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