Ayşe Barım, hâkim karşısında: Ünlü oyuncular, tanık olarak dinleniyor

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Gezi Parkı soruşturması kapsamında; "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla hakkında açılan davada tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım hâkim karşısına çıktı.

22 yıl 6 aydan, 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ayşe Barım'ın davasında, oyuncular; Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Şükran Ovalı, Selma Ergeç, Ceyda Düvenci, Zafer Algöz ve Nejat İşler ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Ünlü oyuncuların ifadeleri söyle;

Ceyda Düvenci: Gezi Parkı’na 3 gün katıldım. Emine Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Kendi insiyatifimle katıldım. 23 yıldır beraber çalışıyoruz. Emine Ayşe Barım’ı Gezi Parkı’nda görmedim. Sosyal medyadan da asla yönlendirmedi. Eğer basınla iş kapsamlı bir görüşme olursa menajer de yanında olur. Özel görüşmelerde olmaz. Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da oyuncular olarak görüşme olduğunda sanatçı arkadaşım Yavuz Bingöl aradı, öyle gittim. Ayşe Barım’ı kayırmak için ifade vermedim. Soruşturma aşamasında durum neyse onu anlattım. Korumak değil, kişiliğini anlattım" dedi.

İddianamedeki sık telefon görüşmeleri sorulan Ceyda Düvenci: Ben 23 yıldır Ayşe ile çalışıyorum, sadece menajerim değil, dostum. Telefon görüşmelerimiz dertleşmek içindir. Yoğun görüşmemiz dostluğumuzla alakalı. Mutsuzken, yeni bir şey varsa hayatımda heyecanlıyken aradığım kişidir. Hümeyra: Benim bildiğim Ayşe apolitik bir insandır. Öyle kimseyi yönlendirmez. Gezi Parkı'na da gittim. Kendi fikrimdi, ben istedim gitmeyi. Ayşe’nin hiçbir dahli yok bu işte. Hümerya, Gezi Parkı'na iki kez gittiğini söyleyerek orada Ayşe Barım'ı görmediğini belirtti. Bergüzar Korel: Ayşe Barım, hiçbir şekilde Gezi Parkı’na gitmem için beni yönlendirmedi. Ben bireysel olarak eşimle birlikte kendi isteğimle gittim. Kendisini de Gezi Parkı’nda görmedim. Nejat İşler: Ayşe Barım’ı çok iyi tanırım. Gezi Parkı’na tesadüfen gittim. Bodrum’da yaşıyordum, iş görüşmesi için İstanbul’a gelmiştim, gelmişken baktım. 20 yılı aşkın süredir beraber çalışıyoruz. Devrimci İşçi Sendikası’na üyeyim normalde... Gezi Parkı’nda direkt onların çadırına gittim. Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Birinin beni yönlendirmesini kendime hakaret sayarım, Ayşe en fazla beraber yemek yediysek hesabı ödemek için ısrar eder en fazla.

Mehmet Günsür: Gezi Parkı’na 2 veya 3 kere katıldım. Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Bir keresinde Ayşe’yi gördüm oradaydı. 20 yıldan fazladır beraber çalışıyoruz. Gezi Parkı’na gitmem veya orada nasıl davranacağıma ilişkin Ayşe Barım beni yönlendirmedi, sosyal medya hesabımdaki paylaşımları kendim yaparım, Ayşe Barım yapmaz. Rıza Kocaoğlu: Olaylara katılmadım, Gezi Parkı’na gittim. Kendi özgür irademle gittim. Ayşe Barım’ı bir kez gördüm. Önce ben gittim, Ayşe Barım’ı orada herkesi gördüğüm gibi gördüm. Sosyal medyada paylaşım yapmak için yönlendirmesi olmadı. Kendi evimden çıktım, gittim. O dönemde, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde bir tek ben oynamadım. Ayşe Barım’ı korumak için ifade vermedim. Doğruları söyledim. Selma Ergeç: Gezi Parkı'na 4 - 5 kez katıldım. Ayşe Barım’ın yönlendirmesi olmadı. Bir kere orada gördüm. 22 yıldır birlikte çalışıyoruz. Soruşturma aşamasında tamamen doğruyu yansıtmak için ifade verdim koruma amacım yoktur. Sosyal medyamı kendim yönetirim. O dönem üç yıldır devam eden diziden ayrılmam söz konusuydu. Telefonla başka projeler için çok görüştük. Gezi Parkı sebepli görüşmeler değildi. Şiddet eylemine katılmadım. Yönlendirme olmadı. Gezi’ye hem setten hem de evden gittim. Çok yoğun bir basın vardı. Basının olduğu yerde menajerin olması gerekir. 'Muhteşem Yüzyıl' setinde sadece ID İletişim oyuncuları yok.

Halit Ergenç: Ayşe Barım beni yönlendirmedi. Kendim katıldım ya 3 ya da 4 gün gitmişimdir. Oradayken gördüm, karşılaştım ama benden önce mi sonra mı geldi bilmiyorum. 23 - 24 senedir birlikte çalışıyoruz. İş ilişkisi dışında asla böyle bir yönlendirmesi olmadı. 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin setinden çıkıp Gezi Parkı’na gittik. Ayşe Barım asla yönlendirmedi. Sosyal medyayı Ayşe Barım kullanmaz, sosyal medya bölümü ilgilenir. Ankara’dan davet geldi, davete icabet ettim. Ayşe Barım yönlendirmedi. Yenikapı mitingine kendim katıldım, Ayşe Barım’dan talimat almadım. Ayşe Barım da yanımızdaydı, kendisi benim menajerimdir o tarz yerlere gittiğimde ya kendisi ya da ID İletişim’den biri yanımda bulunur. Gezi Parkı’nda okunduğum bildiri Ayşe Barım’dan tamamen bağımsızdır. Böyle bir talebi de olmadı. Mahkeme başkanı Halit Ergenç'e, "O bildiriyi size kim verdi, kim hazırladı, önden hazırlanmış mıydı, karalama bir şey miydi?" diye sordu. Ergenç; "Oradaki yazıya baktım, bana uyduğu için okudum. Kim hazırladı bilmiyorum" yanıtını verdi.

Ayşe Barım'ı ihbar ettiği için dinlenen tanık Sedat Gün, SEGBİS ile dinlendi. Mahkeme başkanı; "Emine Ayşe Barım'ı tanıyor musun?" diye sordu. Gün, sosyal medyadan ve televizyondan tanıdığını söyledi. Mahkeme başkanı; "İhbar ettin mi?" diye sordu. Gün; "Sosyal medyada gördüklerimi yazdım, içeriğini hatırlamıyorum. Sosyal medyada gördüklerimi vatandaşlık görevimi yerine getirmek için topladım yazdım, kendim bir şey görmedim" dedi. Oyuncular; Nehir Erdoğan ve Lale Mansur da davayı izlemek adliyede bulundu. 27 OCAK'TA TUTUKLANDI Savcılık iddianamesinde Ayşe Barım'ın Gezi Davası eylemlerinde "Yurt içinde ve uluslararası arenada algı oluşturulması kapsamında film, belgesel ve video çekimleri yapılmasını sağladığı" iddia edildi. Barım'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili oluşturulmuş içerikleri kendisine bağlı sanatçılara sosyal medyada paylaştırdığı öne sürüldü. Eylemlerde bulunduğuna ilişkin görüntülerin olduğu belirtilen iddianamede, Ayşe Barım'ın HTS kayıtlarında Gezi Parkı davasının ana sanıklarından Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'yla Gezi Parkı eylemleri süreci ve devamında irtibatlı olduğu iddia edildi. Savcı hazırladığı iddianamede, Barım hakkında 'Darbeye teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istedi. 27 Ocak'ta tutuklanan Barım'ın davası İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.