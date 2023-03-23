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Haberler Otomobil

Opel'in yeni modeli 130 milyon euroluk yatırımla üretilecek

Stellantis, Alman temsilcisi Opel'in yeni modeli için 100 milyon eurodan fazla bir meblağı gözden çıkardı. Yapılan açıklamaya göre, Opel Grandland'ın yerini alması beklenen ve Almanya'daki Eisenach tesislerinde üretilecek yeni elektrikli otomobil için 130 milyon euroluk bir yatırım yapılacak

Giriş: 23.03.2023 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
Opel'in yeni modeli 130 milyon euroluk yatırımla üretilecek
Reuters

FCA ve PSA'nın birleşimden doğan 14 markalı otomotiv grubu Stellantis, Alman temsilcisi Opel için yeni bir yatırım planı açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, şirket Opel'in Almanya'daki Eisenach tesislerinde üretilecek yeni elektrikli otomobil için 130 milyon euroluk bir yatırım yapacak.

Yeni modelin Opel Grandland'ın yerini alacağı belirtilirken, elektrikli otomobilin 'STLA Medium' platformunda üretileceği kaydedildi.

Stellantis, gelecek yıl birçok yeni modelinde 'STLA Medium' platformuna yer vermeyi planlıyor.

Opel, 2028'den sonra Avrupa'da sadece elektrikli otomobil satmaya başlayacak. Opel'in General Motors bünyesindeki olduğu 1992 yılında kapılarını açan Eisenach tesisinde, Grandland'ın plug-in hibrit versiyonun üretimi gerçekleşiyor.

Dünyanın en büyük üçüncü otomotiv grubu konumunda olan Stellantis, 2030 yılında Avrupa'daki satışlarının tamamının, ABD pazarındaki satışlarının da yüzde 50'sini elektrikli otomobillerden karşılamayı planlıyor.

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