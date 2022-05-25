Opel'e yeni CEO!

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2017 yılında General Motors'un PSA'ya sattığı, geçtiğimiz yıl ise PSA ile FCA'nın birleşiminden doğan Stellantis bünyesine geçen Opel'de kaptan koltuğunun sahibi değişti. Yapılan açıklamaya göre, Alman markanın yeni CEO'su Florian Huettl oldu.

Huettl'e koltuğunu devreden Uwe Hochgeschurtz'un ise Opel’in bağlı olduğu Stellantis’in Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü pozisyonuna atandığı belirtildi. Opel Automobile GmbH Denetim Kurulu tarafından yeni Opel/Vauxhall CEO'su olarak atanan 45 yaşındaki Huettl, 1 Haziran 2022 itibariyle iki markanın liderliğini üstlenecek.

Markanın yeni CEO'su Florian Huettl, son olarak Opel/Vauxhall'ın Satış ve Pazarlama Müdürü görevini yürütüyordu.

Opel Denetim Kurulu Başkanı ve Stellantis İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Başkanı Xavier Cherea, atama kararı ile ilgili olarak, "Florian Huettl, satış ve pazarlamada kendini kanıtlanmış bir lider. Opel/Vauxhall'ın katettiği yolu başarıyla devam ettirecek. Her iki geleneksel marka da Stellantis içinde çok özel bir yere sahip. Opel grubun tek Alman ve Vauxhall tek İngiliz markası. Florian Huettl, gelecekte Uwe Hochgeschurtz ile yakın çalışmaya devam edecek" dedi.