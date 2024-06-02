OPEC+ arz kesintilerini 2025 sonuna kadar uzattı

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Reuters, OPEC ve OPEC+ grubunun Nisan 2023'te duyurduğu gönüllü kesintilerinin gelecek yılın sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Kesintilerin normal koşullarda 2024 sonunda sona ermesi planlanıyordu.

OPEC+ ayrıca üyelerinin üretim kapasitelerine ilişkin bağımsız bir değerlendirme için son tarihi Haziran 2024'ten Kasım 2025'in sonuna erteledi. Bir sonraki toplantı ise 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.