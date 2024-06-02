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        Haberler Ekonomi Enerji OPEC+ arz kesintilerini 2025 sonuna kadar uzattı - Enerji Haberleri

        OPEC+ arz kesintilerini 2025 sonuna kadar uzattı

        OPEC ve OPEC+ grubunun Nisan 2023'te duyurduğu üretim kesintilerini gelecek yılın sonuna kadar uzatacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 02.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 02.06.2024 - 17:16
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        OPEC+ kesintileri 2025 sonuna uzattı
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        Reuters, OPEC ve OPEC+ grubunun Nisan 2023'te duyurduğu gönüllü kesintilerinin gelecek yılın sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

        Kesintilerin normal koşullarda 2024 sonunda sona ermesi planlanıyordu.

        OPEC+ ayrıca üyelerinin üretim kapasitelerine ilişkin bağımsız bir değerlendirme için son tarihi Haziran 2024'ten Kasım 2025'in sonuna erteledi. Bir sonraki toplantı ise 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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