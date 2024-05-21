Onur Yüksek Teknoloji halka arz oluyor. Onur Yüksek Teknoloji halka arz kapsamında toplamda 19 milyon 730 bin lot dağıtımında bulunacak. Halka arz büyüklüğü 976 milyon TL olarak belirtilen şirketin, halka açıklık oranı yüzde 31,40 olarak açıklandı. Peki, "Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Onur Yüksek Teknoloji hisse fiyatı ne kadar, katılım endesine uygun mu?" İşte Onur Yüksek Teknoloji halka arz tarihleri ve kişi başına düşen olası lot miktarı...