Onur Yüksek Teknoloji talep toplama tarihleri: Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçtiğimiz günlerde Onur Yüksek Teknoloji halka arzını onayladı. Sivil ve askeri haberleşme uygulamalarına yönelik mühendislik hizmeti sunan Onur Yüksek Teknoloji 49.50 TL ile halka arz oluyor. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Onur Yüksek Teknoloji talep toplama tarihleri, kişi başına düşen lot miktarı ve katılım endeksine ilişkin tüm detayları mercek altına aldı. İşte Onur Yüksek Teknoloji halka arz tarihleri ve hisse fiyatı...
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Onur Yüksek Teknoloji halka arz oluyor. Onur Yüksek Teknoloji halka arz kapsamında toplamda 19 milyon 730 bin lot dağıtımında bulunacak. Halka arz büyüklüğü 976 milyon TL olarak belirtilen şirketin, halka açıklık oranı yüzde 31,40 olarak açıklandı. Peki, "Onur Yüksek Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Onur Yüksek Teknoloji hisse fiyatı ne kadar, katılım endesine uygun mu?" İşte Onur Yüksek Teknoloji halka arz tarihleri ve kişi başına düşen olası lot miktarı...
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ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Onur Yüksek Teknoloji 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arası talep toplayacak.
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ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 49,50 TL olarak belirlendi.
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ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ LOT DAĞILIMI
Firma toplamda 19 milyon 730 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şöyle;
2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (495 TL)
- 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (396 TL)
- 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (346 TL)
- 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)
- 3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)
- 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)
- 4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)
- 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (198 TL)
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ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Onur Yüksek Teknoloji katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
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ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 12,5 İşletme sermayesi,
Yüzde 57,20 Yenilebilir enerji yatırımları,
Yüzde 20 Finansal borç ödemeleri,
Yüzde 5 Ar-GE faaliyetleri,
Yüzde 5 Ofis ve teknik alanlar kapasitesi artırımı.