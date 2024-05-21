"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Işıkhan, 17 Nisan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda da kendisine yöneltilen emekli maaşı ve asgari ücret sorularını yanıtlamıştı. Işıkhan, o tarihte de şunları söylemişti,

"Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten Temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz." demişti.