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        Haberler Bilgi Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı? Onur Yüksek Teknoloji kaç lot verir, ONRYT borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?

        Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı? Onur Yüksek Teknoloji kaç lot verdi?

        Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. 49,50 TL hisse fiyatıyla 22-23 Mayıs tarihleri arasında halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler, Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçlarına çevrildi. Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, kişi başına düşen lot miktarı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih netlik kazanmış olacak. İşte Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları ve 'ONRYT' BIST koduyla borsada işlem görmeye başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 19:22 Güncelleme: 24.05.2024 - 00:56
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        • 1

          Onur Yüksek Teknoloji halka arz kapsamında 22-23 Mayıs tarihlerinde talep topladı. Belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar, Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları ile kişi başına düşen lot miktarını ve 'ONRYT' hissenin borsada işlem göreceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? Onur Yüksek Teknoloji kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları...

        • 2

          ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Onur Yüksek Teknoloji 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arası talep topladı.

        • 3

          ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 49,50 TL olarak belirlendi.

        • 4

          ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ LOT DAĞILIMI

          Firma toplamda 19 milyon 730 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şöyle;

          2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (495 TL)

          - 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (396 TL)

          - 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (346 TL)

          - 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)

          - 3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (297 TL)

          - 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)

          - 4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (247 TL)

          - 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (198 TL)

        • 5

          ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Onur Yüksek Teknoloji katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        • 6

          ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Onur Yüsek Teknoloji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, kişi başına düşen lot miktarı netlik kazanacak.

        • 7

          ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Onur Yüksek Teknoloji'nin hissensinin işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Şirketin önümüzdeki günlerde borsada işlem görmesi bekleniyor.

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