Onur ödüllerinin sahipleri belli oldu

20 - 26 Kasım arasında bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde geri sayım devam ederken onur ödüllerini alacak isimler açıklandı. Festival Direktörü Bengi Semerci tarafından yapılan açıklamaya göre 'Sinema Onur Ödülü'; Agnieszka Holland'a, 'Akademik Onur Ödülü'; Paulo Pinto de Albuquerque'ye, 'Sinemaya Katkı Ödülü' ise Uğur İçbak'a verilecek. Ödüller, sahiplerine 19 Kasım'da takdim edilecek.
Agnieszka Holland; ilk filmiyle 1980'de Cannes'de Uluslararası Eleştirmenler Ödülü kazandı. Özelikle siyasi ya da Polonya temalı filmleri tanınıyor. 1981'de Polonya'da sıkıyönetim ilan edilmesi ve filmlerini dağıtımdan kaldırılması üzerine Fransa'ya göç etti. 3 filmi Oscar'a aday olurken bir filmiyle Altın küre ve Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazandı.
Agnieszka Holland, aynı zamanda festivalin endüstri bölümü olan VisionIST kapsamında bir 'Ustalık Sınıfı' söyleşisi yapacak.
Paulo Pinto de Albuquerque; 2011'den günümüze değin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Portekiz hakimi olarak görev yapıyor. Ceza Hukuku profesörü Paulo Pinto de Albuquerque'ye verilecektir. Lizbon'da sürdürdüğü akademisyenliğin yanı sıra ABD, Fransa, Çin başta olmak üzere birçok üniversitede misafir öğretim üyeliği yaptı.
Uğur İçbak; aralarında 'İz', 'İstanbul Kanatlarımın Altında', 'Eşkıya', 'Hoşçakal Yarın', 'Vizontele Tuuba'nın da olduğu 17 uzun filmin görüntü yönetmenliğini yaptı. Ayrıca yönetmenlik ve görüntü yönetmeni olarak çok sayıda reklam ve klip çalışmasına imza attı. M.S.Ü. Sinema TV Merkezi'nde eğitmen olarak yer almakta ve 'Aydınlatma Teknikleri'' üzerine uygulamalı dersler veriyor. İki kez Altın Portakal ve bir kez de SİYAD ödülü kazandı.
Ulusal ve uluslararası filmlerin yer alacağı festival, 20 - 26 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Festivalin bütün ayrıntıları resmi sitesi http://www.icapff.com/tr/ana-sayfa den takip edilebilir.
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