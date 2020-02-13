- Bu ilişkileri ünlüler yaşadığı için ses getiriyor normal hayatta neler yaşanıyor görüyoruz. Sabah programlarında neler neler var görüyoruz. Tabii ünlüler de biraz daha çeki düzen vermeleri gerekir. Ben de beş senedir bu camianın içindeyim. Ben de her tarafa gidiyorum, kız arkadaşlarımla erkek arkadaşlarımla… Ben olduğum gibiyim kız arkadaşımla çekildiği fotoğrafları hikayeme de koyuyorum. Hiçbir zaman da ‘sevgili’ diye haber çıkmıyor. Ben başka kafalarda bir adamım.