"Kolpaçino 4'te rol alacağım"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Onur Büyüktopçu, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi.

Muhabirler ile sohbet eden Büyüktopçu, "Arkadaşlar ile kafa dağıtmaya geldik. Yazın çok tatil yapamadım." dedi.

Oyuncu, ayrıca, "Yakın zamanda 'Kolpaçino 4' filminde rol alacağım. 'Doktor' karakteri ile sevenlerimin karşısında olacağım" şeklinde konuştu.